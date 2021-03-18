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Giriş Tarihi: 18.3.2021 11:30 Son Güncelleme: 18.3.2021 11:30

ve ’nın kazancı ! Listenin zirvesinde bakın hangi isim var!

Çağatay Ulusoy Bensu Soral ve Serenay Sarıkaya’nın kazancı dudak uçuklattı! Listenin zirvesinde bakın hangi isim var!

Türkiye'de en çok kazanan dizi oyuncuları arasında ilk sıralarda hep erkekler yer alıyor. Fakat bu kez alacağı ücretle eski aşkı ’u geride bırakmış olacak. Çağatay Ulusoy, ve ’nın kazancı . Bir şampuan markasının yüzü olan Bensu Soral’ın reklamdan 1 milyon TL aldığı iddia edildi. Serenay Sarıkaya'nın 8 bölüm olarak düşünülen diziden de bölüm başı 400 bin TL alacağı konuşuluyor. Oynadığı diziden bölüm başına 350 bin TL aldığı iddia edilen Çağatay Ulusoy ise listenin üst sıralarında yer alıyor.

Uzun süredir hiçbir projede yer almayan Bensu Soral da birçok ünlü gibi cebini reklamlar sayesinde dolduruyor.

Marka yüzü olduğu markadan 2019'da 1 buçuk milyon TL alan güzel oyuncu, şimdi de bir şampuan markasıyla anlaştı.

Soral'ın reklamdan 1 milyon TL aldığı iddia edildi.

SAÇLARINI SAVURDU, 1 MİLYONU CEBİNE KOYDU

Takvim'in haberine göre; Şampuan markasının ilk Türk kadın marka yüzü olan Bensu Soral'ın reklam filminin çekimleri Kapadokya'da yapıldı.

SERENAY SARIKAYA İKİ AYRI PROJE MÜJDESİ VERDİ

Serenay Sarıkaya ise Maldivler tatili dönüşü, önceki gün ilk kez Etiler'de görüntülendi.

Sarıkaya, iki ayrı proje müjdesi verdi. Dedikodulara göre Sarıkaya'nın projelerinden biri uyarlama bir dijital platform dizisi olacak.

ERKEKLERİ SOLLADI

Serenay Sarıkaya'nın 8 bölüm olarak düşünülen diziden de bölüm başı 400 bin TL alacağı konuşuluyor.

Serenay, bu rakamla da en fazla ücret alan oyuncu listesinin zirvesine çıkacak.

ÇAĞATAY ULUSOY LİSTENİN ZİRVESİNDEYDİ AMA...

Türkiye'de en çok kazanan dizi oyuncuları arasında ilk sıralarda hep erkekler yer alıyor.

Oynadığı dizisinden bölüm başına 350 bin TL aldığı iddia edilen Çağatay Ulusoy da listenin zirvesinde yer alırken; Serenay, 400 bin TL ile eski aşkını geride bırakmış olacak…

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Çağatay Ulusoy Bensu Soral ve Serenay Sarıkaya’nın kazancı dudak uçuklattı! Listenin zirvesinde bakın hangi isim var!
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