"Dünya starı olacağım dedi yazık çocuk dizisinde oynuyor" sözlerine Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi!

Demet Akalın'ın arası Aleyna Tilki'nin annesinin de dahil olduğu polemik sonrası açılmıştı. Demet Akalın şu sıralar çıkardığı ingilizce şarkısı ile gündemde olan ve yeterince destek görmediğini dile getiren Aleyna Tilki'ye öyle sözler söyledi ki yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Kimileri Demet Akalın'ı Aleyna Tilki'yi kıskanmak ile suçlarken kimileri de deneyimli şarkıcıya destek verdi.
Şarkıcı Demet Akalın, dünya yıldızı olmak istediğini her fırsatta dile getiren ve geçtiğimiz günlerde İngilizce şarkısı 'Retrograde'i çıkaran Aleyna Tilki hakkında gündem yaratacak açıklamalar yapmıştı.
Akalın "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. 'Kimse bana destek olmuyor' demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip üç sene sonra çocuk dizinde başrol oldu. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini" demişti.
Aleyna Tilki'den Demet Akalın'ın sözlerine yanıt geldi. Tilki, Demet Akalın'a manidar bir şekilde yanıt vererek, "Kim ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız çalıştığım ekip Grammy aldı, beni eleştirenler asıl onu konuşsunlar!" dedi.
"OYUNCULUK KARİYERİM OLMAYACAK"
Aleyna Tilki, oyunculuğa devam edip etmeyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Oyunculuk denilemez aslında. Ben bir müzikalde oynadım. Ve geriye dönüp baktığımda iyi ki yer almışım diyorum. Ama oyunculuğa dair bir kariyerim olmayacak."