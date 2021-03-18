Osman Bey Togay’ı dize getirdi! Kuruluş Osman zirvenin sahibi!

Suçi'yle birlikte Moğol kampına giderek Togay'ın karşısına çıkan Cerkutay, Togay'ın güvenini kazanmak için Umur Bey'in obasını nereye kurduğunun istihbaratını verdi. Togay bunun üzerine Böke'yi obaya baskın yapması için görevlendirdi. Henüz kurulmakta olan obaya saldıran Moğollar beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Çadırlara gizlenmiş ve kılık değiştirmiş Kayı alpleri ve Osman Bey, Böke ve nökerlerine büyük bir şok yaşattı. Osman Bey'in zekice planı ile pusuya düşen Moğollar kılıçtan geçirildi, Osman Bey'e meydan okuyan Böke'de etkisiz hale getirildi. Cerkutay'ın Osman Bey tarafından Moğolların içine gönderildiğinin anlaşılması ile herkes başta Bamsı Bey ve Aygül Hatun olmak üzere herkes rahat bir nefes aldı. Osman Bey'in nökerlerini öldürmesi üzerine Nikola ile ittifak etmek mecburiyetinde kalan Togay, İnegöl Kalesi'ne giderek teklifi kabul ettiğini söyledi.

Osman Bey tarafından savaşın dışında bırakılan ve Togay'dan intikam almak isteyen Umur Bey ve Malhun Hatun ise kendi planlarını yapmaya karar verdi. Togay'ın İnegöl Kalesi'ne gittiği haberinin gelmesi üzerine Malhun Hatun, kaleye giderek Nikola'yı sıkıştırmak için babasından izin aldı. Osman Bey ise Nikola'nın tekfurları birleştirme planının önüne geçmek için Yarhisar Tekfuru Aris'i vurmayı planladı. Alpleri ile birlikte tekfurun askerlerini saf dışı bırakan Osman Bey, Tekfur Aris'i ele geçirerek obaya getirdi. Aris'e otağında misafir eden Osman Bey, tekfurdan Nikola'yla bağını koparmasını ve kendisi ile ticaret anlaşması yapmasını teklif etti. Osman Bey'in peşine taktığı Baysungur'u atlatarak İnegöl Kalesi'ne giden ve Nikola'dan Togay'ı isteyen ve karşılığında kendisini rahat bırakma sözü veren Malhun Hatun ise büyük bir sürprizle karşılaştı. Togay'la bir kez daha karşı karşıya kalan Malhun Hatun, esir edildi. Bu esnada Kara Şaman Togay tek başına Kayı Obası'na geldi! Osman Bey'in karşısına dikilen Togay, Malhun Hatun'a karşılık Yarhisar Tekfuru'nu teslim etmesi istedi.



