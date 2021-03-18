Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 18 Mart 2021 Perşembe! Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 18 Mart 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 18 Mart 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "HANGİ BURÇ NE KADAR DUYGUSAL?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI - 18 MART 2021 PERŞEMBE

Astrogündem: Venüs ve Plüton 60'lık yapıyor. Dönüşen dünyanın dâhileri hamleleriyle ön plana çıkıyor. Uluslararası ölçekte proje geliştiren şirketler uzaktan çalışma sistemlerini yenilerken, bütün dünyanın gözü bilişim haklarının üzerinde olabilir. Hukuk bilişimin peşinden koşmaya başlıyor.

Koç: Hedeflerine ulaşmak için pratik çözümler arayışında olacaksın. Kendi işini kurmak isteyen bir Koç burcuysan, bugün bankalar ile olan görüşmelerine ağırlık verebilirsin.

Boğa: Sabah saatlerinde hakkında yapılış dedikodular kulağına gelebilir. Çevrenin genişlemesi seni önyargılı olmaya doğru itebilir ve bu durum tepki çekebilir.

İkizler: Bugün itibariyle hayatında yeni bir döneme giriş yapıyorsun. Özel sektörde çalışan bir İkizler burcuysan, mesainin yoğunluğu seni rahatsız edecek.