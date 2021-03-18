Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 18 Mart 2021 Perşembe! Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 18 Mart 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 18 Mart 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "HANGİ BURÇ NE KADAR DUYGUSAL?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Venüs ve Plüton 60'lık yapıyor. Dönüşen dünyanın dâhileri hamleleriyle ön plana çıkıyor. Uluslararası ölçekte proje geliştiren şirketler uzaktan çalışma sistemlerini yenilerken, bütün dünyanın gözü bilişim haklarının üzerinde olabilir. Hukuk bilişimin peşinden koşmaya başlıyor.
Koç: Hedeflerine ulaşmak için pratik çözümler arayışında olacaksın. Kendi işini kurmak isteyen bir Koç burcuysan, bugün bankalar ile olan görüşmelerine ağırlık verebilirsin.
Boğa: Sabah saatlerinde hakkında yapılış dedikodular kulağına gelebilir. Çevrenin genişlemesi seni önyargılı olmaya doğru itebilir ve bu durum tepki çekebilir.
İkizler: Bugün itibariyle hayatında yeni bir döneme giriş yapıyorsun. Özel sektörde çalışan bir İkizler burcuysan, mesainin yoğunluğu seni rahatsız edecek.
Yengeç: Bugün sabah başka akşam başka bir ruh halinde olacaksın. Yoğun bir koşuşturma içerisinde telaşlı bir görüntü çizebilirsin.
Aslan: Sessiz sakin bir gün geçirmek sana iyi gelebilir. Beklemediğin haberler ile gün içerisinde düşüncelere dalacaksın.
Başak: İş yerinde bireysel bir şekilde çalışman problemlere sebep olabilir. Sabah saatlerinden itibaren, aklındaki soruların yanıtlarını arayacaksın.
Terazi: Güne alacağın haberler ile şaşkın bir şekilde başlayacaksın. Senin için günün programını maddi konular oluşturacak.
Akrep: İş yerindeki tartışmaların motivasyonunu düşürmesine izin verme! Çevren ile olan iletişimini güçlendirmek için çeşitli arayışlar içerisinde olacaksın.
Yay: Çalışmayan bir Yay burcuysan, bugün iş başvurularını arttırmak isteyeceksin. Kişisel bakımın ile ilgilenmek için gün içerisinde bolca vaktin olacak.
Oğlak: Aksilikler karşısında önlemini şimdiden almak istiyorsun. Uzun süredir sonuçlanmasını beklediğin iş başvuruların bugün sonuçlanabilir.
Kova: Sabah saatlerinde başlayacak olan aksaklıklar, gün boyunca seni meşgul edecek. Aile içerisinde duyacağın gelişmeler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyeceksin.
Balık: Aile içerisinde gündeme gelecek konularda sessiz kalıp kalmamak arasında gidip geleceksin. Sürekli aynı konuların etrafında dönüp durmak, seni arayış içerisine sokacak.
HANGİ BURÇ NE KADAR DUYGUSAL?
Duygularımız olmadan yaşayamayız. Bu duygular ise herkeste farklı bir şekilde dile gelir. Kalpten akla, akıldan ise dile giden bu serüvende hangi burç ne kadar duygusal merak ediyorsanız, gelin beraber öğrenelim.
Koç
Ateş grubunun öncü burcu Koç… Bulunduğunuz ortamda her zaman dikkat çekmeyi başardınız. Duygularınız kısa sürede değişkenlik gösterebilirken, hislerinizi saklamaktan hoşlanmazsınız.
Boğa
Toprak grubunun sabit burcu Boğa… Dost canlısı ve sıcak kanlı olmanız öne çıkan özelliklerinizden. Duygularınız son derece gerçektir. Duygusallığı oldukça fazla hissedersiniz. Hislerinizdeki inatçı yapı kimi zaman karşınızdaki insanı zorlayabilir.
İkizler
Hava burcunun en değişken burcu İkizler… Sosyalleşme konusunda belki de sizlerden daha başarılı bir burç yok ama sizi zorlayabilen durumlarda ise duygularınızı saklamayı tercih eden de yine sizsiniz.
Yengeç
Su grubunun öncü burcu Yengeçler, duygusallık nerede siz orada… Hassas görüntünüzün altında kim bilir neler yatıyor? Her ne kadar kendini korumaya yönelik hamleleriniz olsa da konu aşk olunca yelkenler hemen suya iniyor.
Aslan
Ateş burçlarının en öne çıkan, kendisini her zaman belli eden burcudur Aslan burcu. Duygusal tavrınız karşınızdaki insanın sizinle olan iletişimine bağlıdır. Aynı zamanda duygularınızı kontrol etmek konusunda oldukça ustasınız.
Başak
Toprak burçlarının en değişken burcu sizin burcunuz. Disiplinli tavrınız, yaşamınızdaki her şeyi kontrol etmenizi gerektiriyor. Duygusallık ise hayatınızın odak noktası değil. Realistsiniz.
Terazi
Hava grubunun en zarif burcu olarak karşımıza çıkıyor Terazi burçları. Siz bulunduğunuz ortamın adeta neşe kaynağısınız. Mantığınızla duygularınız arasında köprü kurabiliyorsunuz.
Akrep
Su grubunun sezgileri en kuvvetli burçlarından biridir Akrep burcu… Siz kendi iç dünyasında yaşamayı seven, tutkulu bir kişiliğe sahipsiniz. Hislerinizi çabuk belli etmekten yana değilsiniz.
Yay
Ateş grubunun en değişkeni Yay burcu… Açık sözlülüğünüz dikkat çekerken ön görünüz de bir o kadar kuvvetlidir. Heyecanlı yapınız olsa da duygularınız çabucak dile gelmez.
Oğlak
Toprak grubunun öncüsü Oğlak burcu… Siz duygularınızla verdiğiniz kararlardan pişman olmayan bir burçsunuz. Seçici yapınız hislerinize de yansır. Duygularınızı açmaktan korkmazsınız.
Kova
Hava grubunun özgürlüğüne en düşkün burcu… Hayatınızda atacağınız adımlara istekleriniz yön veriyor. Duygularınızı kolay kolay açmazsınız ancak açtığınız zaman karşınızdaki kişiye özel hissettirirsiniz.
Balık
Su grubunun değişken burcu… Hayal gücünüz duygularınız ile eş zamanlı hareket eder. Kimi zaman duygularınızı içinizde yaşar kimi zaman da dışa vurursunuz. Hisleriniz çok derindir.