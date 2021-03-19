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Giriş Tarihi: 19.3.2021 13:57 Son Güncelleme: 19.3.2021 14:05

ile arasındaki davada flaş gelişme!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Coşkun Sabah ile Emre Plak arasındaki davada flaş gelişme!

’ın ’a karşı bitmeyen hukuki mücadelesi devam ediyor. Fikri Sinai Ceza Mahkemesi’nde görülen davadan Hüseyin Emre’nin beraat etmesinin ardından ünlü sanatçı, kararı temyiz etti. Sabah, telif ücretlerinin belirlenmesi istedi.

Ünlü Sanatçı Coşkun Sabah, 'Ağlamak İstiyorum', 'Unutma' ve 'Kör Aşık' isimli albümlerinin internette telif hakkı ödenmeden izinsiz olarak kullanıp maddi kazanç sağladığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu. Şikayetin ardından Emre plak sahibi Hüseyin Emre, Fikri Sinai Ceza Hakları Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

DAVA TEKRAR GÖRÜLÜYOR

Ünlü Sanatçı Coşkun Sabah, 'Ağlamak İstiyorum', 'Unutma' ve 'Kör Aşık' isimli albümlerinin internette telif hakkı ödenmeden izinsiz olarak kullanıp maddi kazanç sağladığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu. Şikayetin ardından Emre plak sahibi Hüseyin Emre, Fikri Sinai Ceza Hakları Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

RAPOR VERİLDİ

Mahkeme Emre Plak'ın sahibi Hüseyin Emre'yi davadan beraat ettirmişti. Bunun üzerine ünlü şarkıcı kararı temyiz ederek tekrar hukuk mücadelesine başladı. Coşkun Sabah, eserlerinin telif ücretlerinin belirlenmesi ve ödenmesini talep etti. Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde yapılan yargılamada bilirkişi raporları sunuldu. Hukuk bilirkişileri "telif haklarında ihlal olduğu" yönünde karar verirken sektör bilirkişilerinin verdiği raporlarda söz konusu dava üzerinde bir uzlaşma olmadığı görüldüğü tespit edildi.

DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ
Davalı Hüseyin Emre'nin avukatı "Sektör bilirkişileri tespitleri doğrultusunda davanın reddedilmesini talep ederiz. Raporda da belirtildiği gibi davacı ve davalı arasında yapılan albüm sözleşmelerinden fiziki satışlar için herhangi bir paylaşım oranı öngörülmemiş olup davacı tüm mali haklarını müvekkilime devretmiştir. Sözleşme yapılan dönemde müvekkilim tüm mali olanaklarını ve gelirlerini bu yönde sarf etmiş ve harcamıştır. Huzurdaki dava hakkın kötüye kullanılması niyetindedir ayrıca dijital haklarla ilgili telif geliride meslek birliği olan Mesam'dan telif almaktadır. Bu nedenle sektör bilirkişisi görüşleri dikkate alınarak davanın reddini talep ediyoruz" dedi.

YENİ RAPOR TALEP EDİLDİ

Mahkeme bilirkişinin sunduğu rapor hakkında Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP)'dan görüş alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Coşkun Sabah ile Emre Plak arasındaki davada flaş gelişme!
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