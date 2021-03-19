Coşkun Sabah ile Emre Plak arasındaki davada flaş gelişme!

Ünlü Sanatçı Coşkun Sabah, 'Ağlamak İstiyorum', 'Unutma' ve 'Kör Aşık' isimli albümlerinin internette telif hakkı ödenmeden izinsiz olarak kullanıp maddi kazanç sağladığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu. Şikayetin ardından Emre plak sahibi Hüseyin Emre, Fikri Sinai Ceza Hakları Mahkemesi'nde yargılanmıştı.
DAVA TEKRAR GÖRÜLÜYOR
Ünlü Sanatçı Coşkun Sabah, 'Ağlamak İstiyorum', 'Unutma' ve 'Kör Aşık' isimli albümlerinin internette telif hakkı ödenmeden izinsiz olarak kullanıp maddi kazanç sağladığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu. Şikayetin ardından Emre plak sahibi Hüseyin Emre, Fikri Sinai Ceza Hakları Mahkemesi'nde yargılanmıştı.
RAPOR VERİLDİ
Mahkeme Emre Plak'ın sahibi Hüseyin Emre'yi davadan beraat ettirmişti. Bunun üzerine ünlü şarkıcı kararı temyiz ederek tekrar hukuk mücadelesine başladı. Coşkun Sabah, eserlerinin telif ücretlerinin belirlenmesi ve ödenmesini talep etti. Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde yapılan yargılamada bilirkişi raporları sunuldu. Hukuk bilirkişileri "telif haklarında ihlal olduğu" yönünde karar verirken sektör bilirkişilerinin verdiği raporlarda söz konusu dava üzerinde bir uzlaşma olmadığı görüldüğü tespit edildi.
DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ
Davalı Hüseyin Emre'nin avukatı "Sektör bilirkişileri tespitleri doğrultusunda davanın reddedilmesini talep ederiz. Raporda da belirtildiği gibi davacı ve davalı arasında yapılan albüm sözleşmelerinden fiziki satışlar için herhangi bir paylaşım oranı öngörülmemiş olup davacı tüm mali haklarını müvekkilime devretmiştir. Sözleşme yapılan dönemde müvekkilim tüm mali olanaklarını ve gelirlerini bu yönde sarf etmiş ve harcamıştır. Huzurdaki dava hakkın kötüye kullanılması niyetindedir ayrıca dijital haklarla ilgili telif geliride meslek birliği olan Mesam'dan telif almaktadır. Bu nedenle sektör bilirkişisi görüşleri dikkate alınarak davanın reddini talep ediyoruz" dedi.
YENİ RAPOR TALEP EDİLDİ
Mahkeme bilirkişinin sunduğu rapor hakkında Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP)'dan görüş alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.