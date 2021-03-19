Coşkun Sabah ile Emre Plak arasındaki davada flaş gelişme!

DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

Davalı Hüseyin Emre'nin avukatı "Sektör bilirkişileri tespitleri doğrultusunda davanın reddedilmesini talep ederiz. Raporda da belirtildiği gibi davacı ve davalı arasında yapılan albüm sözleşmelerinden fiziki satışlar için herhangi bir paylaşım oranı öngörülmemiş olup davacı tüm mali haklarını müvekkilime devretmiştir. Sözleşme yapılan dönemde müvekkilim tüm mali olanaklarını ve gelirlerini bu yönde sarf etmiş ve harcamıştır. Huzurdaki dava hakkın kötüye kullanılması niyetindedir ayrıca dijital haklarla ilgili telif geliride meslek birliği olan Mesam'dan telif almaktadır. Bu nedenle sektör bilirkişisi görüşleri dikkate alınarak davanın reddini talep ediyoruz" dedi.