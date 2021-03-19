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Giriş Tarihi: 19.3.2021 18:27 Son Güncelleme: 19.3.2021 18:36

Dünyaca ünlü İngiliz aktör 'dan paylaşımı

AA
Dünyaca ünlü İngiliz aktör Jason Statham'dan Antalya paylaşımı

Hollywood yıldızı ünlü aktör , sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü aktör 'da çekilmiş iki fotoğrafını paylaştı. İşte o paylaşım...

İngiliz aktör Statham, Guy Ritchie'n yönettiği "Five Eyes" filminin çekimleri için geldiği Antalya'da, Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyaretinde çektirdiği iki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

1 MİLYONU AŞKIN KİŞİ TARAFINDAN BEĞENİLDİ

Statham'ın her iki paylaşımı 1 milyonu aşkın kişi tarafından beğenildi, çok sayıda yorum aldı.

ÜNLÜ AKTÖR ANTALYA'YI SEVDİ

Yaklaşık 2 ay boyunca Türkiye'de kalan ünlü aktörün Türkiye'yi ve Antalya'yı çok beğendiği belirtildi.

FİLMİN ÇEKİMLERİ 2 AYDA TAMAMLANDI

"Five Eyes" filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta Antalya'da başlandı. Dev bir film platosuna dönüşen EXPO alanının yanı sıra, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda çekimler gerçekleştirildi. Çekimler yaklaşık 2 ayda tamamlandı.

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Dünyaca ünlü İngiliz aktör Jason Statham'dan Antalya paylaşımı
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