Dünyaca ünlü İngiliz aktör Jason Statham'dan Antalya paylaşımı

İngiliz aktör Statham, Guy Ritchie'n yönettiği "Five Eyes" filminin çekimleri için geldiği Antalya'da, Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyaretinde çektirdiği iki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
1 MİLYONU AŞKIN KİŞİ TARAFINDAN BEĞENİLDİ
Statham'ın her iki paylaşımı 1 milyonu aşkın kişi tarafından beğenildi, çok sayıda yorum aldı.
ÜNLÜ AKTÖR ANTALYA'YI SEVDİ
Yaklaşık 2 ay boyunca Türkiye'de kalan ünlü aktörün Türkiye'yi ve Antalya'yı çok beğendiği belirtildi.
FİLMİN ÇEKİMLERİ 2 AYDA TAMAMLANDI
"Five Eyes" filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta Antalya'da başlandı. Dev bir film platosuna dönüşen EXPO alanının yanı sıra, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda çekimler gerçekleştirildi. Çekimler yaklaşık 2 ayda tamamlandı.