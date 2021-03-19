Hande Erçel babasını kaybeden Bige Önal için bakın ne yaptı! Hande Erçel 'Dostluk dediğin böyle olur' dedirtti...

BİGE ÖNAL'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Öte yandan Erhan Önal'ın kızı olan Bige Önal'ın 2016 yılında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım görenleri duygulandırdı. Önal, yaptığı bir paylaşımda "İyi ki varsın, iyi yanımızdasın. İyi ki babamsın." ifadelerini kullanmış.