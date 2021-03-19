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Giriş Tarihi: 19.3.2021 09:45 Son Güncelleme: 19.3.2021 11:26

babasını kaybeden için bakın ne yaptı! Hande Erçel 'Dostluk dediğin böyle olur' dedirtti...

Hande Erçel babasını kaybeden Bige Önal için bakın ne yaptı! Hande Erçel 'Dostluk dediğin böyle olur' dedirtti...

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından , geçen günlerde hayatını kaybetti. 2011 yılında beyin kanaması geçiren Erhan Önal, bir süredir tedavi görüyordu. Önal'dan gelen acı haber sonrası ailesi, yakın çevresi ve sevenleri hüzne boğuldu. Erhan Önal'dan gelen acı haber sonrası adeta yıkılan oyuncu kızı 'a en büyük destek ise sevgilisi 'den geldi. Bige Önal'a Aras Bulut İynemli haricinde destek olan bir diğer isim de rol arkadaşı 'di. Hande Erçel, acılı dostu için yaptığı hareketle bir kez dah gönülleri fethetti...

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Erhan Önal, geçen günlerde hayatını kaybetti. 2011 yılında beyin kanaması geçiren Erhan Önal, bir süredir tedavi görüyordu. Önal'dan gelen acı haber sonrası ailesi, yakın çevresi ve sevenleri hüzne boğuldu.

Erhan Önal'dan gelen acı haber sonrası oyuncu kızı Bige Önal da baba acısıyla sarsıldı. Oyuncu Bige Önal, babasının cenazesine sevgilisi Aras Bulut İynemli ile birlikte katıldı.

Babası Erhan Önal'ı önceki gün Bornova Kent Mezarlığı'nda toprağa veren güzel oyuncu, cenaze sonrası baygınlık geçirdi.

HANDE ERÇEL SOLUĞU YANINDA ALDI

Bige Önal'ın Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Hande Erçel, dostunun baygınlık geçirdiğini duyunca İstanbul'dan arabayla yola çıkıp soluğu İzmir'de aldı. Erçel'in bu davranışı, "Dostluk dediğin böyle olur" dedirtti.

BİGE ÖNAL'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Öte yandan Erhan Önal'ın kızı olan Bige Önal'ın 2016 yılında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım görenleri duygulandırdı. Önal, yaptığı bir paylaşımda "İyi ki varsın, iyi yanımızdasın. İyi ki babamsın." ifadelerini kullanmış.

Ayrıca rahmetli Erhan Önal, 1985-1992 yılları arasında Galatasaray'la birçok önemli başarı yakalamıştı. (Söylemezsem Olmaz)

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Hande Erçel babasını kaybeden Bige Önal için bakın ne yaptı! Hande Erçel 'Dostluk dediğin böyle olur' dedirtti...
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