ATV'nin en çok izlenen dizilerinden olan Akıncı, bu hafta 12'nci bölümüyle ekranlara geldi. İzleyicilerini yine heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle büyüleyen dizide yine sular durulmadı.

Orhan, Akıncı’nın yeni düşmanları ‘acı getirenler’in izini sürüyor! | Video

AKINCI VE ORHAN 'ACIYI GETİRENLER'İN PEŞİNDE

Akıncı'nın köşeye sıkıştırdığı Lukas, intihar etti. Akıncı, Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Orhan ise Akıncı'nın bu yeni düşmanı 'acıyı getirenler'in peşine düştü. Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçti.

Akıncı 13. bölüm fragmanı | Video