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Giriş Tarihi: 19.3.2021 22:38 Son Güncelleme: 20.3.2021 00:26

, ’nın yeni düşmanları ‘acı getirenler’in izini sürüyor!

Orhan, Akıncı’nın yeni düşmanları ‘acı getirenler’in izini sürüyor!

, 12’nci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yine heyecan ve aksiyon dolu bu bölümde köşeye sıkışan , intihar etti. , Akıncı’nın yeni düşmanları ‘acı getirenler’in izini buldu. Düşmanla burun buruna gelen Orhan, ‘acı getirenler’ ile ilgili yeni bilgiler öğrendi. İşte aksiyon dolu o sahne...

ATV'nin en çok izlenen dizilerinden olan Akıncı, bu hafta 12'nci bölümüyle ekranlara geldi. İzleyicilerini yine heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle büyüleyen dizide yine sular durulmadı.

Orhan, Akıncı’nın yeni düşmanları ‘acı getirenler’in izini sürüyor! | Video

AKINCI VE ORHAN 'ACIYI GETİRENLER'İN PEŞİNDE

Akıncı'nın köşeye sıkıştırdığı Lukas, intihar etti. Akıncı, Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Orhan ise Akıncı'nın bu yeni düşmanı 'acıyı getirenler'in peşine düştü. Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçti.

Akıncı 13. bölüm fragmanı | Video

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Orhan, Akıncı’nın yeni düşmanları ‘acı getirenler’in izini sürüyor!
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