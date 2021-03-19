Oyunculuğu bırakarak maneviyata yönelen Gamze Özçelik'i duygulandıran ziyaret! Gamze Özçelik yine kalpleri ısıttı...

Güzel oyuncu Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu.
Yıllar önce oyunculuk kariyerine veda ettikten sonra Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran ve yardıma muhtaç pek çok insana kucak açan Özçelik, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.
Ekranlara veda eden Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'nin Gana'da yaptırdığı oyun parkını ziyaret etti. Çocuklarla buluşmasında duygusal anlar yaşayan Özçelik, çektiği fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Özçelik, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Gana Tamele'de Umuda Koşanlar olarak oyun parkı yaptırdığımız sağır ve dilsiz çocuklarımızın okuyup, yaşadığı okula bir kez daha uğradık. Sessiz dünyalarına tanık olmanın, bakışlarla, kalpten kalbe konuşmanın güzelliğine şahit olmamın tarifi zor. Çok güzelsiniz be çocuklar."