Haberler Günaydın Haberleri Söylemezsem Olmaz'ın yorumcuları Seren Serengil ve Arto canlı yayında birbirine girdi! Deliye dönen Seren Serengil stüdyoyu terk etti!
Giriş Tarihi: 19.3.2021 11:48 Son Güncelleme: 19.3.2021 14:19

'ın yorumcuları ve canlı yayında birbirine girdi! Deliye dönen Seren Serengil stüdyoyu terk etti!

Söylemezsem Olmaz'ın yorumcuları Seren Serengil ve Arto canlı yayında birbirine girdi! Deliye dönen Seren Serengil stüdyoyu terk etti!

programının yorumcuları , ve ; ile ilişkisini masaya yatırdı. Berrak Tüzünataç'ın eski sevgilisiyle Uraz Kaygılaroğlu'nun arkadaş olduğu gerçeğinin ortaya çıkması, stüdyoda gergin anların yaşanmasına sebep oldu. Bu tarz ilişkilerin kabul edilemeyeceğini söyleyen Seren Serengil, aksini savunan Arto'yla ağız dalaşına girdi. Gerilimin yükselmesiyle Serengil, canlı yayında stüdyoyu terk etti. Seren'in bu şok hamlesinin ardından diğer sunucular şaşkınlık yaşarken, Bircan Bali ile Arto arasında da ufak bir kriz yaşandı. İşte tüm detaylar...

Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kısa süre önce kendisi gibi oyuncu olan Berrak Tüzünataç ile yeni bir aşka yelken açtı. İlişkileriyle günlerdir konuşulan çiftten Kaygılaroğlu'nun Tüzünataç'ın eski sevgilisiyle arkadaş olduğu ortaya çıktı.

SEREN SERENGİL STÜDYOYU TERK ETTİ!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ise bu konu ele alındı. Arto, bir kadının yanındaki erkeğe sahip çıkmasını ve bir insanın sevgilisinin arkadaşıyla daha sonra ilişki yaşayabileceğini savununca Seren Serengil ve Bircan Bali çileden çıktı.

Arto'nun arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşanmasının normal olduğunu söylemesi üzerine iyice sinirlenen Seren Serengil "Sen iyice saçmaladın. Bütün manyaklar bu yüzden başımıza çıktı. Arkadaşının sevgilisine bakan en büyük ahlaksızdır. Sen bunu normalleştiremezsin" diyerek canlı yayını terk etti.

"SEREN'İN EN BÜYÜK YARASI"

Serengil'in yayını terk etmesinin ardından Arto'ya tepki gösteren Bircan Bali ise "Neden böyle konuşuyorsun Seren'in zaten en büyük yarası" dedi. Yaşanan fikir ayrılıklarının ardından programa ara verildi.

Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti | Video

Öte yandan Berrak Tüzünataç, adının uzun süredir birlikte anıldığı Uraz Kaygılaroğlu ile ilk kez görüntülendi. İki sevgili, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekanda yemek yerken objektiflere yakalandı.

Bu arada Tüzünataç'ın yeni sevgilisi Kaygılaroğlu ile eski aşkı Ali Yörenç'in yakın arkadaş olduğunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Tüzünataç'ın eski sevgilisinin arkadaşıyla birlikte olması "Eskiden değerler vardı, şimdi o değerlere saygı sıfır' yorumlarına neden oldu.

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Söylemezsem Olmaz'ın yorumcuları Seren Serengil ve Arto canlı yayında birbirine girdi! Deliye dönen Seren Serengil stüdyoyu terk etti!
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