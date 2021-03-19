Söylemezsem Olmaz'ın yorumcuları Seren Serengil ve Arto canlı yayında birbirine girdi! Deliye dönen Seren Serengil stüdyoyu terk etti!

Bu arada Tüzünataç'ın yeni sevgilisi Kaygılaroğlu ile eski aşkı Ali Yörenç'in yakın arkadaş olduğunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Tüzünataç'ın eski sevgilisinin arkadaşıyla birlikte olması "Eskiden değerler vardı, şimdi o değerlere saygı sıfır' yorumlarına neden oldu.