Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 19 Mart 2021 Cuma! Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 19 Mart 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 19 Mart 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "AŞK VE SAVAŞ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Mars – Chiron 60'lığı; "Son gülen iyi güler." Dedirtecek. Aynı sektör içerisinde rekabet eden firmaların yapacakları herkesi şaşırtacak. 2009'un Mart ayında Balık döngüsünde kurulan UBER, yeni engelleri aşmaya çalışırken Türkiye'de ki toplu taşıma sistemi yeni bir form kazanacak.
Koç: Harcamalarını kontrol altına alman gereken bir gün olacak. Bütün hafta boyu yaptığın planların bir anda değişecek olması seni üzebilir. Evlilik hazırlığı içerisinde olan bir Koç burcuysan, seçimlerine kararsızlık damga vurabilir.
Boğa: Eğitim hayatına devam eden bir Boğa burcuysan, yurt dışında eğitim için kolları sıvayacaksın. Karar veremediğin konularda yardım almayı düşünebilirsin.
İkizler: Ani gelişen olaylar karşısındaki tavrın seni çözümsüzlüğe itiyor olabilir. Soğukkanlılığını korumanı gerektiren konularda senin için işler yolunda gitmiyor.
Yengeç: Mesleki gelişimini sürdürmek için çeşitli kurslara kayıt olmayı düşüneceksin. Akşam saatlerini değerlendirmek için kendine hobi edinmeyi düşünebilirsin.
Aslan: İnsanların sana karşı net olmaması seni düşündürüyor. Birden fazla sorunla aynı anda mücadele içerisinde olman, bazı detayları kaçırmana sebep olabilir.
Başak: Sabahın erken saatlerinden itibaren telefon trafiği içerisinde olacaksın. Kendi işinin sahibi bir Başak burcuysan, işlerini büyütmek için bankalar işe görüşmelerin artacak.
Terazi: Güne uykusuz başlamak, üzerinde dalgın ve gergin bir görüntü oluşturacak. Arkadaş çevrendeki tartışmalarda çözümü sağlayacak kişi sen olacaksın.
Akrep: Ödemelerini gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf edeceksin. Kendini ihmal etmiş olman, seni arayışlara itebilir.
Yay: Maddi konulardaki sorunlar kaygılarının artmasına sebep oluyor. Aile içerinde çözümlenemeyen miras konuları yeniden gündeme gelebilir.
Oğlak: Uzun süredir aklını meşgul eden konularda çözüm arayacaksın. Arkadaş çevrende yaşanacak tartışmalarda sessizliğini bozacaksın.
Kova: Sevdiklerin karşısında açık sözlü olman, yanlış anlaşılmana sebep olabilir. Yeni planlar yapmak istesen de çalışma planların bunu engelleyebilir.
Balık: İş bulma konusunda umutlarının azaldığı bir anda, beklediğin haberler gelecek. Yeni hedeflerini daha fazla geç olmadan, bir an önce belirlemelisin.
AŞK VE SAVAŞ
Aşk çok güzel bir duygudur. Öyle güzel bir duygudur ki temeli sağlam olan aşkların sonu evlilik ile taçlanır, devamında ise canımızdan çok seveceğimiz evliliğimizin meyveleri olan çocuklar… Bu yazımda ilişki sürecinde zararsız gibi görünen ama uzun vadede duygularınızı suiistimal ettiğini düşünebileceğiniz detayları kaleme aldım.
Saygı Olmayan Yerde Aşktan Söz Edilemez
Bir kere sevdiğiniz insanın her şeyden önce sizi bir birey olarak kabul etmesi gerekir. Düşünceleriniz ona göre yanlış gelse bile bunu kesin dillerle reddetmek yerine sizinle saygı çerçevesinde fikir alışverişi yapabilmelidir. Gerçek aşk aynı zamanda hayat arkadaşınızı bulmak değil midir?
O Şöyle Bu Böyle
İlişkide çoğu zaman karşı tarafa bir şeyleri beyan etmek ya da daha iyi anlamasını sağlamak için yapılan bu yersiz karşılaştırmalar aşkın uzun ömürlülüğünü kısaltacak ve karşılıklı öz güvenin zedelenmesine sebep olacaktır. Sevdiğimiz insan bize özeldir ve onu "o" olduğu için severiz.
Hatasız Kul Olmaz
Bir ilişkide hata yapmayan bir taraf gösterin desem eminim ki sessiz kalacaksınızdır. İlişkinin özünde hata yapmak vardır zaten. Önemli olan bu hataları geride bırakıp ders çıkarabilmek. Bir ilişkide hataların sürekli yüze vurulması güven duygusunu erozyona uğratır. Yapıcı eleştiri ile hata karıştırılmamalıdır.
Hayat Geçmişe Takılı Kalmak İçin Çok Kısa
Hepimiz ilk aşkımızla evlenmeyiz. Hayatlarımızda belli kırılmalar yaşarız ve bu kırılmalar bizi bugün olduğumuz kişi haline getirir. Sevdiğimiz insanla sürekli olarak geçmişi konuşmak ve onun sizi sürekli geçmiş konulardan yargılaması söz konusu bile olmamalıdır.
Suçlamak Kolaydır
En küçük durumda bile gemileri yakan ve haklı olduğunuz taraflardan çok haksızlıklarınızı dile getiren bir birliktelik ne kadar uzun ömürlü olur? Uzun ömürlü olmasını bırakın, o kişiye ne kadar güvenebilirsiniz. En kolayı suçlamaktır, önemli olan kötü durumun içinden bile iyiye ulaşmak istemektir.
Umudu Kaybetmek Sevgiyi Kaybetmektir
Hayata dair umutlarınıza ortak olan ve iyi günde de kötü günde de yanınızda olduğunu hissettiren kişilerle evlilik yoluna girmek ne kadar da güzeldir. Düşünsenize size sürekli umudunuzu azaltan yaklaşımlarda bulunan bir kişi ile hayatınızı devam ettirmek ne kadar da kötü bir duygu… Dolayısıyla umutlarınızı yeşertmeyen insanlar hayatınızda da olmamalı.