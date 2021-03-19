Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 19 Mart 2021 Cuma! Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 19 Mart 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 19 Mart 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "AŞK VE SAVAŞ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI - 19 MART 2021 CUMA

Astrogündem: Mars – Chiron 60'lığı; "Son gülen iyi güler." Dedirtecek. Aynı sektör içerisinde rekabet eden firmaların yapacakları herkesi şaşırtacak. 2009'un Mart ayında Balık döngüsünde kurulan UBER, yeni engelleri aşmaya çalışırken Türkiye'de ki toplu taşıma sistemi yeni bir form kazanacak.

Koç: Harcamalarını kontrol altına alman gereken bir gün olacak. Bütün hafta boyu yaptığın planların bir anda değişecek olması seni üzebilir. Evlilik hazırlığı içerisinde olan bir Koç burcuysan, seçimlerine kararsızlık damga vurabilir.

Boğa: Eğitim hayatına devam eden bir Boğa burcuysan, yurt dışında eğitim için kolları sıvayacaksın. Karar veremediğin konularda yardım almayı düşünebilirsin.

İkizler: Ani gelişen olaylar karşısındaki tavrın seni çözümsüzlüğe itiyor olabilir. Soğukkanlılığını korumanı gerektiren konularda senin için işler yolunda gitmiyor.