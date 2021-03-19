Yaşar Alptekin'den şaşırtan evlilik açıklaması! 3 ay önce vefat eden eşi Nilgün Altınyay’ın ölümüyle sarsılmıştı

Türkiye'nin en ünlü isimlerinden olan Yaşar Alptekin, maneviyata yönelerek şöhret hayatına dair birçok alışkanlığını geride bıraktı.
Manevi yanına yönelen Yaşar Alptekin, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu.
Alptekin, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Alişan'ın 'Geçen geldiğinde kesin bir dille evlenmem diyordun şimdi fikirlerin değişmiş' demesi üzerine Yaşar Alptekin şu yanıtı verdi:
'Evliliği düşünüyorum ama bu düşünce sürem ne kadar olur, 3-5 yıl bilemiyorum. Sonuçta erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var.
Biz erkekler kadınsız yaşayamayız. Yemeğimi yapsın, çamaşırımı yıkasın diye değil... Kadın, erkeğin hayatına estetik katıyor.
Motora binmeyi sevecek, gezmekten korkmayacak ve motoru sevecek. Tesettürlü olmasını isterim ama şartım değil.
Büyük konuşmayayım ama yabancı biri ile olmaz. Kültür farkı var.
Türkiye'de bu kadar güzel kadın varken neden yabancıyla evleneyim?'