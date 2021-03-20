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Giriş Tarihi: 20.3.2021 15:38 Son Güncelleme: 20.3.2021 15:40

'ın üvey abisi ortaya çıktı! Hayatını kaybeden 'ın oğlu sessizliğini bu sözlerle bozdu

Bige Önal'ın üvey abisi ortaya çıktı! Hayatını kaybeden Erhan Önal'ın oğlu Patrick Mölzl sessizliğini bu sözlerle bozdu

Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane futbolcularından olan , geçtiğimiz günlerde 63 yaşında hayatını kaybetti. Erhan Önal'ın ani ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Rahmetli Erhan Önal'ın Birgit Mölzl ile ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu , cenazeye katılmayınca merak uyandırdı. Sonunda ortaya çıkan Mölzl, "Üvey kız kardeşiniz ile görüşüyor musunuz?" sorusuna da çok konuşulacak bir yanıt verdi. İşte Patrick Mölzl'ün gündem yaratacak açıklamaları...

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Erhan Önal, önceki gün Bornova Kent Mezarlığı'nda düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.

Cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Erhan Önal'ın oyuncu kızı Bige Önal'ı sevgilisi Aras Bulut İynemli sakinleştirmeye çalıştı. Cenazede tüm gözler Erhan Önal'ın Birgit Mölzl ile ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Patrick Mölzl'ü aradı.

Snob Magazin'in haberine göre; Almanya'da yaşayan Patrick Mölzl'ün babasının cenazesine katılmadığı ortaya çıktı. Patrick Mölzl (40), babasının cenazesine neden katılmadığını ve üvey kız kardeşi Bige Önal ile görüşüp görüşmediklerini ilk kez anlattı.

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Patrick Mölzl, "Babamı kaybettiğim için çok üzgünüm. Ölüm haberini aldıktan sonra Türkiye'ye gelmek istedim ama Covid-19 test sonucumun çıkması 24 saat sürdü. Bu da cenaze törenini kaçırmam anlamına geldi. Maalesef Covid-19 salgını yüzünden Almanya'dan Türkiye'ye gelemedim. Uçuş izni verilmedi" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. "Babamla sık sık telefonda konuşuyordum" diyen Patrick Mölzl, "Bundan sonra babam Erhan Önal'ın adını yaşatmak için çabalayacağım" ifadelerini kullandı.

Patrick Mölzl, "Üvey kız kardeşiniz Bige Önal ile görüşüyor musunuz?" sorusuna ise, "Dürüst olmak gerekirse ne yazık ki kendisiyle o kadar yakın ve birbirimize bağlı değiliz. Bunun sebebini hiç bilmiyorum" cevabını verdi.

Almanya'da teknik direktörlük yapan Patrick Mölzl, Erhan Önal'ın Birgit Mölzl ile olan ilk evliliğinden 1980 yılında dünyaya geldi. Oyuncu Bige Önal ise Erhan Önal'ın Mine Baysan ile olan ikinci evliliğinden 1990 yılında dünyaya geldi.

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Bige Önal'ın üvey abisi ortaya çıktı! Hayatını kaybeden Erhan Önal'ın oğlu Patrick Mölzl sessizliğini bu sözlerle bozdu
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