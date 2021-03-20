Hazar Ergüçlü'den dizi setinde çirkin kapris! Partnerini beğenmeyen Hazar Ergüçlü sette kavga çıkardı iddiası!

Bir kadın dayanışmasını konu alan dizinin arka planında olayların hiç de öyle olmadığı konuşuluyor. Güneş'in iddiasına göre; Hazar Ergüçlü'nün rol arkadaşları Dilan Çiçek Deniz ve Demet Evgar'ı kıskandığı ve dizideki partnerleriyle ilgili sorun çıkardığı yönünde.