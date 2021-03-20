Hazar Ergüçlü'den dizi setinde çirkin kapris! Partnerini beğenmeyen Hazar Ergüçlü sette kavga çıkardı iddiası!

Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü'nün başrollerini paylaştığı 'Alev Alev' dizisinin seti kaynıyor... Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Bir kadın dayanışmasını konu alan dizinin arka planında olayların hiç de öyle olmadığı konuşuluyor. Güneş'in iddiasına göre; Hazar Ergüçlü'nün rol arkadaşları Dilan Çiçek Deniz ve Demet Evgar'ı kıskandığı ve dizideki partnerleriyle ilgili sorun çıkardığı yönünde.
Dizideki rol arkadaşı Toprak Can Adıgüzel'le oynamaktan hiç memnun olmadığı söylenen Ergüçlü'nün buna sebep olarak Deniz ve Evgar'ın partnerlerinin daha ünlü olmasını gösterdiği ifade edildi.