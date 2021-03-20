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Giriş Tarihi: 20.3.2021 16:53 Son Güncelleme: 20.3.2021 17:54

'den dizi setinde çirkin kapris! Partnerini beğenmeyen Hazar Ergüçlü sette kavga çıkardı iddiası!

Hazar Ergüçlü'den dizi setinde çirkin kapris! Partnerini beğenmeyen Hazar Ergüçlü sette kavga çıkardı iddiası!

Ünlü oyuncu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Hazar Ergüçlü'nün '' dizisinde kriz çıkardığı iddia edildi. Sette 'Benim rol arkadaşım neden ünlü değil' şeklinde yakınan Ergüçlü'nün bu çıkışı yüzünden 'in sahnelerinin azaldığı söylendi.

Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü'nün başrollerini paylaştığı 'Alev Alev' dizisinin seti kaynıyor... Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Bir kadın dayanışmasını konu alan dizinin arka planında olayların hiç de öyle olmadığı konuşuluyor. Güneş'in iddiasına göre; Hazar Ergüçlü'nün rol arkadaşları Dilan Çiçek Deniz ve Demet Evgar'ı kıskandığı ve dizideki partnerleriyle ilgili sorun çıkardığı yönünde.

Dizideki rol arkadaşı Toprak Can Adıgüzel'le oynamaktan hiç memnun olmadığı söylenen Ergüçlü'nün buna sebep olarak Deniz ve Evgar'ın partnerlerinin daha ünlü olmasını gösterdiği ifade edildi.

Çekimler esnasında "Benim rol arkadaşım niye onlarınki kadar ünlü değil" diyerek kavga çıkardığı iddia edilen Ergüçlü'nün bu çıkışı üzerine Toprak Can Adıgüzel'in sahneleri azaltıldı.

Oyuncun yakından diziden ayrılacağı konuşuluyor.

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Hazar Ergüçlü'den dizi setinde çirkin kapris! Partnerini beğenmeyen Hazar Ergüçlü sette kavga çıkardı iddiası!
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