Miran bir kararın eşiğine gelmiştir Reyyan mı? Umut mu? Hercai’nin 64. Bölümünde bakın neler olacak?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi bu hafta da soluksuz izlenecek.
İntikam almak için Cihan'a anlaşma teklif eden Füsun, Şadoğlu ailesini bir arada tutan her şeyi, tek tek yok etmeye yemin eder.
Hercai 64. bölüm 2. fragmanı | Video
Reyyan'ı kurtarmak için çabalayan Miran, vakıfta çıkan yangınla sarsılır. Cihan, Füsun'un anlaşma teklifini kabul edecek mi? Azize, yıllar sonra kavuştuğu oğlu Hazar'la arasındaki duvarları yıkmayı başarabilecek mi?
Büyük bir kaosun ortasında kalan Reyyan, canı pahasına doğurmak istediği Umut'tan vazgeçmek zorunda kalacak mı?