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Giriş Tarihi: 20.3.2021 08:40 Son Güncelleme: 20.3.2021 08:41

bir kararın eşiğine gelmiştir mı? Umut mu? ’nin 64. Bölümünde bakın neler olacak?

Miran bir kararın eşiğine gelmiştir Reyyan mı? Umut mu? Hercai’nin 64. Bölümünde bakın neler olacak?

ATV’nin ilgi ile izlenen dizisi ’de heyecan dorukta. , ’ın ölümle yüz yüze geldiğini öğrenir. Bütün olanların sorumlusu ’dur ve Miran ona bedel ödetecektir. Ve Reyyan’ın hastalığı, ve arasında yeni bir kapıyı açar. Hercai’nin 64. Bölümünde bakın neler olacak?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi bu hafta da soluksuz izlenecek.

İntikam almak için Cihan'a anlaşma teklif eden Füsun, Şadoğlu ailesini bir arada tutan her şeyi, tek tek yok etmeye yemin eder.

Hercai 64. bölüm 2. fragmanı | Video

Reyyan'ı kurtarmak için çabalayan Miran, vakıfta çıkan yangınla sarsılır. Cihan, Füsun'un anlaşma teklifini kabul edecek mi? Azize, yıllar sonra kavuştuğu oğlu Hazar'la arasındaki duvarları yıkmayı başarabilecek mi?

Büyük bir kaosun ortasında kalan Reyyan, canı pahasına doğurmak istediği Umut'tan vazgeçmek zorunda kalacak mı?

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Miran bir kararın eşiğine gelmiştir Reyyan mı? Umut mu? Hercai’nin 64. Bölümünde bakın neler olacak?
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