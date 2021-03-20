Özgün’den çocuk şarkıları albümü

Yaptığı müzik kadar ailesi ve çocuklara olan sempatisiyle de birçok kişi tarafından takip edilen pop müziğin güçlü temsilcilerinden Özgün, çocukları ve ebeveynlerini heyecanlandıracak Çocuk Şarkıları albümü ile çok özel bir çalışmaya imza atıyor. Pandemi döneminde titizlikle çalıştığı projesi ile minikler için çok değerli bir eser ortaya koyan Özgün, albümünde yer alan 12 farklı şarkısı ile çocukları hem eğlendirecek, hem de eğitimlerine katkıda bulunacak.Uzman pedagog ve eğitimciler tarafından onaylanan sözler ile oluşturulan şarkılar için hazırlanan animasyon klipler, Özgün'ün Ediko TV YouTube kanalında yer alacak.