Polis şüphelenip aradı aracından uyuşturucu çıktı

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te araç içinde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Nimet Y.'ye, Genel Güvenlik Taraması (GBT) yapılmıştı. İkilinin hareketlerinden şüphelenen polis, daha sonra arama yapmış, yapılan aramada, Çınar'ın aracında uyuşturucu madde bulunmuştu. Polisler tarafından ele geçirilen çantanın içinde 15 gram esrar, 4 gram eroin ve birbirinden farklı uyuşturucu madde çıkmıştı. İkili, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Uyuşturucu madde dolu poşet ve çanta üzerinde parmak izi incelemesinin yapılacağı öğrenildi.Ayşegül Çınar ve arkadaşının polisler tarafından durdurulup aracında yapılan incelemeye yönelik görüntülere SABAH ulaştı. Görüntülerde emniyet güçlerinin ünlü oyuncunun aracında detaylı arama yaptığı görülüyor.Ayşegül Çınar, ifadesinde şunları söyledi: "Olay günü moralim bozuktu. Arkadaşım Nimet'le buluştuk. Ben aracımı park ettim. Nimet'in arabasına bindim ve gezmeye gittik. Döndüğümüzde aracın yanında sevgilim Furkan'ın aracı vardı. Ne olduğunu anlamadan polisler gelip arama yaptı. Aracın yolcu koltuğunda çanta buldular. Çanta bana ait değil. Uyuşturucu kullanmıyorum."