Şarkıcı Bayhan'dan bomba Deniz Seki açıklaması! Bayhan, 'Toplumdan aforoz edilmeli' diyen Deniz Seki ile buzları eritti mi?

Gelen çiçeğe sosyal medya hesabından cevap veren Seki, "Biz Bayhan'la çok oldu helalleşeli, ne güzel bir jest yapmış kendince sağ olsun Bayhan kardeşim. Yolu açık ömrü uzun şansı bol olsun. Ben çiçeği göremedim gazetelerden sayenizde öğrendim. İyi Bayramlar olsun Bayhan'a ailesine ve tüm Bayhan severlere. Zaten Bayram ne demek ? Gönül almak sevdiklerini yüceltmek ve kırılan kalpleri iki tatlı dille tamir etmek. O zaman gönüllerdeki bayram asıl bayram yeri oluyor çünkü" ifadelerini kullanmıştı.