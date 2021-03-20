Şarkıcı Bayhan'dan bomba Deniz Seki açıklaması! Bayhan, 'Toplumdan aforoz edilmeli' diyen Deniz Seki ile buzları eritti mi?

Bir döneme damga vuran 'Popstar' yarışması ile şöhreti yakalayan Bayhan Gürhan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir arkadaşıyla alışveriş yapan şarkıcı, 'Popstar' yarışmasında polemik yaşadığı Deniz Seki hakkında konuştu.
Bayhan Gürhan, geçtiğimiz günlerde Deniz Seki'nin son çıkan şarkısına otomobilde eşlik ettiği bir video çekerek, Instagram hesabından yayınlamıştı.
"KIRGINLIĞIM YOK"
41 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyada gündem olan paylaşımı hakkında, "Şarkıyı hoşuma gittiği için paylaştım ama Deniz Seki'ye karşı da kırgınlığım yok" dedi.
"TOPLUMDAN AFOROZ EDİLMELİ"
2003 yılında 'Popstar'a katılan Bayhan Gürhan, yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Kendine özgü yorumuyla dikkat çeken Bayhan, yarışma sonrasında ilk albümünü çıkarmıştı.
Deniz Seki, jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, cezaevi girme çıkma hikâyesi olan Bayhan için, "Hapiste yatmış, toplumdan aforoz edilmeli" demişti.
"BAYHAN'LA HELALLEŞELİ ÇOK OLDU"
Bayhan, yıllar sonra kendisiyle aynı şeyleri yaşayan Deniz Seki'ye çiçek göndermişti. 2017'de Bayhan'ın yolladığı buketin üzerinde, "Kader arkadaşım Deniz ablacığım. Çok geçmiş olsun. Daha nice bayramlar senin olsun" notu vardı.
Gelen çiçeğe sosyal medya hesabından cevap veren Seki, "Biz Bayhan'la çok oldu helalleşeli, ne güzel bir jest yapmış kendince sağ olsun Bayhan kardeşim. Yolu açık ömrü uzun şansı bol olsun. Ben çiçeği göremedim gazetelerden sayenizde öğrendim. İyi Bayramlar olsun Bayhan'a ailesine ve tüm Bayhan severlere. Zaten Bayram ne demek ? Gönül almak sevdiklerini yüceltmek ve kırılan kalpleri iki tatlı dille tamir etmek. O zaman gönüllerdeki bayram asıl bayram yeri oluyor çünkü" ifadelerini kullanmıştı.