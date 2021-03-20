Son dakika: Günlerdir yoğun bakımdaydı! 90'ların ünlü ismi 'Kanki Orçun' hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Erman Orçun Yılmaz, Pendik'te özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Kalp masajı ile duran kalbi tekrar çalıştırılan Yılmaz'ın yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyordu.