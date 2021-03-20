Giriş Tarihi: 21.3.2021 03:10Son Güncelleme: 21.3.2021 03:12
Son dakika: Günlerdir yoğun bakımdaydı! 90'ların ünlü ismi 'Kanki Orçun' hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Yıllar önce "Kankigiller" olarak televizyon programı yapan Orçun ve Nuri ikilisinden "Kanki Orçun" olarak bilinen Erman Orçun Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Erman Orçun Yılmaz, Pendik'te özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Kalp masajı ile duran kalbi tekrar çalıştırılan Yılmaz'ın yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyordu.
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Son dakika: Günlerdir yoğun bakımdaydı! 90'ların ünlü ismi 'Kanki Orçun' hayatını kaybetti