Son Dakika...Ünlü model ve oyuncular Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'ten sürpriz ziyaret... Ünlü iş insanı Hadid, Türkiye'ye geldi. Açılışa dünyanın birçok bölgesinde yaptığı lüks otel yatırımlarıyla tanınan Hassan Morshedy de katıldı.

Son Dakika: Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'ten İstanbul'a sürpriz ziyaret! | Video

"TÜRKİYE'DE BİRÇOK İLGİ ÇEKİCİ YER VAR"



Ünlü iş adamı Hadid yaptığı açıklamada Türkiye'nin yatırımlar için birçok fırsat sunduğunu belirterek, "Mevcutta Mısır'da dünyanın en büyük apartman binasını inşa ettiğimiz proje bulunuyor. Bu projemizde Hassan Morshedy ile ortak hareket ediyoruz. Türkiye de yatırımlar için birçok fırsat barındırıyor. Türkiye'ye daha çok geleceğiz. Türkiye'de birçok ilgi çekici yer var. İstanbul, Bodrum ilgi çekici yerler buralarda önümüzdeki dönemde yatırımlarımız olabilir" diye konuştu.