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Giriş Tarihi: 20.3.2021 18:44 Son Güncelleme: 20.3.2021 19:17

Son Dakika: ve 'in babası Mohamed Hadid'ten 'a sürpriz ziyaret!

İHA
Son Dakika: Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'ten İstanbul'a sürpriz ziyaret!

Son Dakika... Dünyaca ünlü manken ve 'in iş insanı milyarder babası Mohamed Hadid, 'ye geldi. Sürpriz bir ziyarette bulunan ünlü iş insanı Hadid, 'da bir firmanın açılışına katıldı. Açılışta gazetecilerle sohbet eden Hadid, Türkiye'de birçok ilgi çekici yer olduğunu ve iş insanı olarak Türkiye'de yatırımlarına devam edeceğini söyledi.

Son Dakika...Ünlü model ve oyuncular Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'ten sürpriz ziyaret... Ünlü iş insanı Hadid, Türkiye'ye geldi. Açılışa dünyanın birçok bölgesinde yaptığı lüks otel yatırımlarıyla tanınan Hassan Morshedy de katıldı.

Son Dakika: Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'ten İstanbul'a sürpriz ziyaret! | Video

"TÜRKİYE'DE BİRÇOK İLGİ ÇEKİCİ YER VAR"

Ünlü iş adamı Hadid yaptığı açıklamada Türkiye'nin yatırımlar için birçok fırsat sunduğunu belirterek, "Mevcutta Mısır'da dünyanın en büyük apartman binasını inşa ettiğimiz proje bulunuyor. Bu projemizde Hassan Morshedy ile ortak hareket ediyoruz. Türkiye de yatırımlar için birçok fırsat barındırıyor. Türkiye'ye daha çok geleceğiz. Türkiye'de birçok ilgi çekici yer var. İstanbul, Bodrum ilgi çekici yerler buralarda önümüzdeki dönemde yatırımlarımız olabilir" diye konuştu.

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Son Dakika: Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'ten İstanbul'a sürpriz ziyaret!
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