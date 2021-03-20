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Giriş Tarihi: 20.3.2021 09:22 Son Güncelleme: 20.3.2021 09:33

Haberler: Aracında uyuşturucu bulunan ’ın o görüntülerine ulaştı! Uyuşturucu böyle yakalandı!

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
EMİR SOMER EMİR SOMER
Son Dakika Haberler: Aracında uyuşturucu bulunan Ayşegül Çınar’ın o görüntülerine Günaydın ulaştı! Uyuşturucu böyle yakalandı!

Aracında uyuşturucu yakalanan oyuncu ile ilgili magazin gündemine bomba gibi yeni bir düştü. Geçtiğimiz günlerde polisler ’te uygulama yapıyordu. Bu kapsamda bir araç içinde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı .’ye, Genel Güvenlik Taraması (GBT) yapıldı. Polis, hareketlerinden şüphelendiği Ayşegül Çınar’ın aracını aradı. Ayşegül Çınar’ın otomobilinde 15 gram esrarla, 4 gram eroin bulundu. Yapılan arama anına ait görüntülere ulaştı.

Otomobilinde uyuşturucu madde ele geçirilen oyuncu Ayşegül Çınar'a yapılan aramanın görüntülerine ulaştık. Görüntülerde polis ekiplerinin Çınar'ın arabasının bagajında yaptığı detaylı arama kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te araç içinde bulunan oyuncuAyşegül Çınar ile arkadaşı Nimet Y.'ye, Genel Güvenlik Taraması (GBT) yapılmıştı. İkilinin hareketlerinden şüphelenen polis, daha sonra arama yapmış, yapılan aramada, Çınar'ın aracında uyuşturucu madde bulunmuştu.

Polisler tarafından ele geçirilen çantanın içinde 15 gram esrar, 4 gram eroin ve birbirinden farklı uyuşturucu madde çıkmıştı.

İkili, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Uyuşturucu madde dolu poşet ve çanta üzerinde parmak izi incelemesinin yapılacağı öğrenildi.

Ayşegül Çınar ve arkadaşının polisler tarafından durdurulup aracında yapılan incelemeye yönelik görüntülere SABAH ulaştı. Görüntülerde emniyet güçlerinin ünlü oyuncunun aracında detaylı arama yaptığı görülüyor.

'ÇANTA BANA AİT DEĞİL'

Ayşegül Çınar, ifadesinde şunları söyledi: "Olay günü moralim bozuktu. Arkadaşım Nimet'le buluştuk. Ben aracımı park ettim. Nimet'in arabasına bindim ve gezmeye gittik.

Döndüğümüzde aracın yanında sevgilim Furkan'ın aracı vardı. Ne olduğunu anlamadan polisler gelip arama yaptı. Aracın yolcu koltuğunda çanta buldular. Çanta bana ait değil. Uyuşturucu kullanmıyorum."

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Son Dakika Haberler: Aracında uyuşturucu bulunan Ayşegül Çınar’ın o görüntülerine Günaydın ulaştı! Uyuşturucu böyle yakalandı!
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