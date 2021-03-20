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Giriş Tarihi: 20.3.2021 11:43 Son Güncelleme: 20.3.2021 11:48

Sunucu neden çocuk sahibi olmadığını ilk kez açıkladı! Saba Tümer'den çok konuşulacak itiraf!

Sunucu Saba Tümer neden çocuk sahibi olmadığını ilk kez açıkladı! Saba Tümer'den çok konuşulacak itiraf!

Ünlü sunucu , dijital platformda yayınlanan “Katarsis” programına konuk oldu. Her açıklamasıyla olay yaratan Saba Tümer, yine ardı ardına bombaları patlattı. Gazeteyle ilk kez babasının içinde bulunduğu uçak korsanlar tarafından kaçırılınca tanıştığını açıklayan Tümer, neden çocuk sahibi olmadığını da ilk kez anlattı. İşte Saba Tümer'in magazin gündemine bomba gibi düşen o açıklamaları...

Saba Tümer, Gökhan Çınar'ın dijital platformda yayınlanan "Katarsis" programına konuk oldu. Tümer, güzel giyinme, süslenme arzusunun çocukluk yıllarından geldiğini ve gazeteyle tanışma hikâyesini şöyle anlattı...

HEMEN SÜSLENDİM

"Babamın içinde olduğu bir uçak korsanlar tarafında kaçırıldı. Ben o zamanlar ortaokul birinci sınıftaydım. Annem, kardeşim herkes ağlıyordu. Ben 'Kaçırıldı ama nasıl olsa bırakırlar' diye düşünüyordum. Sonra bir telefon geldi."

"Hürriyet gazetesinden fotoğraf çekmeye birilerinin geleceğini söylediler. O yaz çok güzel, yazlık kırmızı çizmeler alınmıştı bana. Ben beyaz pantolon, beyaz gömlek, kırmızı çizmeler giydim. 'Ben hazırım' diyerek salona gittim. Evdeki herkes şoke oldu beni grand tuvalet görünce. İyice süslenmiştim. Fotoğrafımız çekildi. Gazete ile ilk bu şekilde tanıştım."

ÖLÜM ACISI YAŞATMAMAK İÇİN ÇOCUK YAPMADIM

Annesi vefat edince yaşadığı büyük acıdan dolayı çocuk sahibi olmak istemediğini söyleyen Saba Tümer, düşüncelerini şu şekilde ifade etti: "İçinden bilmediğin bir şey çıkacak. Sağlıklı mı, sağlıksız mı olacak, nasıl biri olacak. Hiçbir şey bilmiyorsun.

Annem vefat ettiği gün teyzem bana 'Ben çocuklarıma bu acıyı yaşatmamak için evlenmedim' demişti. Ben de bundan dolayı çocuk yapamadım. Ona böyle bir kötülük yapmamak için."

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Sunucu Saba Tümer neden çocuk sahibi olmadığını ilk kez açıkladı! Saba Tümer'den çok konuşulacak itiraf!
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