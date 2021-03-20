Temel İçgüdü’nün yıldızı Sharon Stone bombaları ardı ardına patlattı! Yaşadığı korkunç tacizi böyle anlattı

"YÖNETMEN YAKINLAŞMAK İSTEDİ"

Sharon Stone, bu 'teklifin' ne ilk ne de son olduğunu, başka birçok yapımcının da kendisinden rol arkadaşıyla yatmasını istediğini okurlarına aktardı.

Başka bir yönetmenin de kendisine yakınlaşmak istediğini belirten 63 yaşındaki oyuncu, bunu reddedince ise yönetmenin kendisiyle çalışmaktan vazgeçtiğini yazdı.