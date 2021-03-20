Temel İçgüdü’nün yıldızı Sharon Stone bombaları ardı ardına patlattı! Yaşadığı korkunç tacizi böyle anlattı

ABD'li yıldız Sharon Stone, ismini vermediği bir yapımcının, filmde partnerini canlandıran rol arkadaşıyla gerçek hayatta da cinsel birliktelik yaşaması konusunda kendisine tavsiyede bulunduğunu yazdı. 63 yaşındaki oyuncu, kendisine dünya çapında şöhret kazandıran 'Basic Instinct' (Temel İçgüdü) filmindeki, bacak bacak üstüne attığı meşhur sahnede kandırıldığını da açıkladı.
90'lara damgasını vuran aktris, yapımcı ve eski manken Sharon Stone, hayatını anlattığı 'The Beauty of Living Twice' isimli kitabını 30 Mart'ta çıkaracak.
Kariyeri süresince karşılaştığı cinsel taciz olaylarını da kaleme alan 63 yaşındaki oyuncu, bir filmde kimyanın tutması için ona erkek partneriyle sevişmesinin önerildiğini açıkladı.
"BİRLİKTE OLSAYDIM, O İYİ BİR AKTÖR MÜ OLACAKTI"
Sharon Stone, "Bir gün bir yapımcının ofisine gittim, bana başrollerin ekran kimyasıyla ilgili konuştuktan sonra partnerimle yatmamı tavsiye etti" ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü ABD'li aktris, "Birlikte olsaydım, o iyi bir aktör mü olacaktı? Gerçekten böyleyse onlar da yatağa girebilirdi. İşim rol yapmaktı ve 'hayır' dedim" itirafıyla şaşırttı.
"YÖNETMEN YAKINLAŞMAK İSTEDİ"
Sharon Stone, bu 'teklifin' ne ilk ne de son olduğunu, başka birçok yapımcının da kendisinden rol arkadaşıyla yatmasını istediğini okurlarına aktardı.
Başka bir yönetmenin de kendisine yakınlaşmak istediğini belirten 63 yaşındaki oyuncu, bunu reddedince ise yönetmenin kendisiyle çalışmaktan vazgeçtiğini yazdı.
"YÖNETMENE TOKAT ATTIM"
Kitaptan çarpıcı bir bölüm de Vanity Fair dergisinde yer aldı. Oyuncu, 1992 yapımı 'Temel İçgüdü' filminin meşhur bacak sahnesiyle ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu ve kandırıldığını iddia etti: Beyazın ışığı yansıttığı gerekçesiyle bir film ekibi üyesi, iç çamaşırını çıkarmamı istedi. Özel bölgelerinin filmde görünmeyeceğinde ısrarlı oldu...
Filmin son halini görünce yönetmen Paul Verhoeven'e tokat attığını anlatan Stone, "Filmde kendi özel bölgemi gördüğümde, 'Biz hiçbir şey göremiyoruz' diye karşılık verdiler. Paul'e tokat attım ve orayı terk edip arabama bindim. Avukatım Marty Singer'ı aradım. Paul'e, Marty'nin benim için ortaya koyduğu seçenekleri bildirdim. Elbette, herhangi bir seçeneğim olduğunu şiddetle reddetti. Böyle elbisemin altından görüntü almalarının yasal olmadığını söyledi. Düşündüm ve sonunda bu sahneye izin vermeye karar verdim. Neden? Çünkü film için ve karakter için doğruydu, çünkü sonuçta ben yaptım" dedi.
Gerilim türündeki filmde, polis sorgusu sırasında Sharon Stone'un canlandırdığı 'Catherine Tramell' karakterinin iç çamaşırı giymediği görülüyordu.