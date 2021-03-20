Ünlü oyuncu Wilma Elles'ten şoke eden aldatılma itirafı! Wilma Elles 'Suç üstü yakaladım' dedi sosyal medyayı salladı...

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Alman model ve oyuncu Wilma Elles, "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisiyle şöhreti yakalamıştı. O günden beri her hareketiyle magazin gündeminde adından söz ettiren Wilma Elles, genç sanatçı Alara Kuru'nun yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçti.