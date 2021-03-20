Ünlü oyuncu Wilma Elles'ten şoke eden aldatılma itirafı! Wilma Elles 'Suç üstü yakaladım' dedi sosyal medyayı salladı...

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Alman model ve oyuncu Wilma Elles, "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisiyle şöhreti yakalamıştı. O günden beri her hareketiyle magazin gündeminde adından söz ettiren Wilma Elles, genç sanatçı Alara Kuru'nun yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçti.
Çekimleri lüks bir villada yapılan klipte aldatan bir kadını canlandıran Elles, 10 yıl önce kendisinin de aldatıldığını itiraf etti.
Sevgilisini suçüstü yakaladığını belirten Elles, "Tabii böyle bir durumla karşılaştıktan sonra aşk hemen bitiyor. En önemli şey çiftlerin birbirine dürüst olması."