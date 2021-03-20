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Giriş Tarihi: 20.3.2021 11:03 Son Güncelleme: 20.3.2021 11:03

Ünlü oyuncu 'ten şoke eden itirafı! Wilma Elles 'Suç üstü yakaladım' dedi sosyal medyayı salladı...

Ünlü oyuncu Wilma Elles'ten şoke eden aldatılma itirafı! Wilma Elles 'Suç üstü yakaladım' dedi sosyal medyayı salladı...

Uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan Alman model ve oyuncu , "" dizisiyle şöhreti yakalamıştı. O günden beri her hareketiyle magazin gündeminde adından söz ettiren Wilma Elles, genç sanatçı 'nun yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Klipte aldayan bir kadını canlandıran ünlü oyuncu, şok bir itirafta da bulundu.

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Alman model ve oyuncu Wilma Elles, "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisiyle şöhreti yakalamıştı. O günden beri her hareketiyle magazin gündeminde adından söz ettiren Wilma Elles, genç sanatçı Alara Kuru'nun yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçti.

Çekimleri lüks bir villada yapılan klipte aldatan bir kadını canlandıran Elles, 10 yıl önce kendisinin de aldatıldığını itiraf etti.

Sevgilisini suçüstü yakaladığını belirten Elles, "Tabii böyle bir durumla karşılaştıktan sonra aşk hemen bitiyor. En önemli şey çiftlerin birbirine dürüst olması."

Elles, gerçeği öğrendikten sonra sevgilisini evden kovduğunu ve onu hemen terk ettiğini de sözlerine ekledi.

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Ünlü oyuncu Wilma Elles'ten şoke eden aldatılma itirafı! Wilma Elles 'Suç üstü yakaladım' dedi sosyal medyayı salladı...
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