Wilma Elles aldatıldığını itiraf etti

Genç sanatçı Alara Kuru, yeni şarkısının klibi için ünlü oyuncu Wilma Elles ile kamera karşısına geçti. Çekimleri lüks bir villada yapılan klipte aldatan bir kadını canlandıran Elles, 10 yıl önce kendisinin de aldatıldığını itiraf etti. Sevgilisini suçüstü yakaladığını belirten Elles, "Tabii böyle bir durumla karşılaştıktan sonra aşk hemen bitiyor. En önemli şey çiftlerin birbirine dürüst olması."Elles, gerçeği öğrendikten sonra sevgilisini evden kovduğunu ve onu hemen terk ettiğini de sözlerine ekledi.