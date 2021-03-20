Haberler Günaydın Haberleri Yaşar Alptekin'den şaşırtan evlilik açıklaması! 3 ay önce hayatını kaybeden eşi Nilgün Altınyay’ın ölümüyle sarsılmıştı
Giriş Tarihi: 20.3.2021 08:58 Son Güncelleme: 20.3.2021 09:31

'den şaşırtan açıklaması! 3 ay önce hayatını kaybeden eşi ’ın ölümüyle sarsılmıştı

Yaşar Alptekin'den şaşırtan evlilik açıklaması! 3 ay önce hayatını kaybeden eşi Nilgün Altınyay’ın ölümüyle sarsılmıştı

21 yıl sonra ikinci kez evlendiği, kızı 'in annesi 'ı geçtiğimiz aralık ayında kaybeden canlı yayında içini döktü. Eşinin ölümü ile sarsılan Yaşar Alptekin katıldığı Demet ve ile Sabah Sabah programı ile yeniden gündeme geldi. Alptekin, Alişan'ın 'Geçen geldiğinde kesin bir dille evlenmem diyordun şimdi fikirlerin değişmiş' sözlerine verdiği yanıtıyla dikkat çekti. Alptekin, 'Biz erkekler kadınsız yaşayamayız. Yemeğimi yapsın, çamaşırımı yıkasın diye değil... Kadın, erkeğin hayatına estetik katıyor' dedi.

Türkiye'nin en ünlü isimlerinden olan Yaşar Alptekin, maneviyata yönelerek şöhret hayatına dair birçok alışkanlığını geride bıraktı.

Manevi yanına yönelen Yaşar Alptekin, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu.

Alptekin, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Alişan'ın 'Geçen geldiğinde kesin bir dille evlenmem diyordun şimdi fikirlerin değişmiş' demesi üzerine Yaşar Alptekin şu yanıtı verdi:

'Evliliği düşünüyorum ama bu düşünce sürem ne kadar olur, 3-5 yıl bilemiyorum. Sonuçta erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var.

Biz erkekler kadınsız yaşayamayız. Yemeğimi yapsın, çamaşırımı yıkasın diye değil... Kadın, erkeğin hayatına estetik katıyor.

Motora binmeyi sevecek, gezmekten korkmayacak ve motoru sevecek. Tesettürlü olmasını isterim ama şartım değil.

Büyük konuşmayayım ama yabancı biri ile olmaz. Kültür farkı var.

Türkiye'de bu kadar güzel kadın varken neden yabancıyla evleneyim?'

NİLGÜN ALTINYAY NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

Yaşar Alptekin ile 25 yıl sonra nikah masasına oturan Nilgün Altınyay 2 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Alptekin'in bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiğini söyledi.

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Yaşar Alptekin'den şaşırtan evlilik açıklaması! 3 ay önce hayatını kaybeden eşi Nilgün Altınyay’ın ölümüyle sarsılmıştı
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