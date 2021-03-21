Dünya Şiir Günü etkinliği

Gerçekleştirdıği Instagram canlı yayınları ile unutulmaz anlara imza atan D&R, takipçileri için dopdolu programlar düzenlemeye devam ediyor. Ünlü yazarları sevenleri ile @dr_dunyasi Instagram hesabında buluşturan D&R, samimi sohbetlerin ev sahipliğini üstleniyor. D&R, 21 Mart Dünya Şiir Günü'nü özel bir etkinlikle kutlayacak. Bugün 17.00'de başlayacak etkinlik kapsamında ünlüler, canlı yayında Ceyhun Yılmaz'ın konuğu olacak. Yılmaz, Şiirden Perde Açılıyor konulu canlı yayında, Ahmet Selçuk İlkan, Aysuda Ülkü Zeren ve İbrahim Sadri'yi konuk edecek.