İstanbul Modern’den yeni film seçkisi

İstanbul Modern Sinema, sinema tarihinin en üretken ve etkili yönetmenlerinden Rainer Werner Fassbinder'in filmografisinden beş filmi ücretsiz ve çevrimiçi olarak Mart'a kadar sinemaseverlerle buluşturuyor. Yönetmenin filmografisinden beş filmin izleyiciyle buluşacağı seçki Fassbinder'in 1969'daki ilk uzun metrajından başlıyor. 16 yıla 45 film sığdıran ve genç yaşta hayata veda eden Alman yönetmenin çevrimiçi ve ücretsiz gösterilecek filmleri arasında Maria Braun'un Evliliği (1978), Korku Ruhu Kemirir (1974) ve Effi Briest (1974) yer alıyor.GEDİKEğitim ve Sosyal Yardım Vakfı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gedik Sanat, İstanbul Gedik Üniversitesi ile birlikte kurguladığı Karantina Halleri projesi ile Tiyatro ve müziği bir araya getiriyor. Nilay Erdönmez'in yönetmenliğinde bireyin sıkışmışlığı ve arayışlarını konu alan yedi tiyatro metni, üç bestecimizin yeni müzikleriyle birleşti. Çok değerli eserlerin projede bir araya gelmesi farklı kültür yapıları ve farklı zaman dilimlerindeki insanın ortak sorgulamalarıyla karşılaşmamıza yol açıyor. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü itibariyle 7 gün boyunca Gedik Sanat ve İstanbul Gedik Üniversitesi sosyal medya hesaplarında takip edilebiliyor.PERA Müzesi, ressam, yazar, ve şair Etel Adnan'ın yüz yıla yaklaşan yaşamının tüm dönemlerini kapsayan İmkansız Eve Dönüş adlı sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Retrospektif niteliğindeki sergi, 6 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'deki serginin küratörlüğünü Serhan Ada ile Simone Fattal'in üstlendi. 1925 yılında Beyrut'ta çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir ailede ve coğrafyada dünyaya gelen Etel Adnan'ın, bu zengin kimliği yansıtan eserlerini İstanbul'a taşıyor.POSTA ve Telgraf Teşkilat Anonim Şirketi, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen ve 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanı ile onurlandırılan ressam Devrim Erbil'in eserlerinin yer aldığı Resimden Pula Devrim Erbil İstanbul resimleri konulu sergi düzenledi. Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda gerçekleşen sergide Erbil'in eserlerinin yanı sıra PTT A.Ş'nin hazırladığı 2021 Yılı Pul Emisyon Programı kapsamında Türk ressamlarının tabloları Devrim Erbil konulu anma pulu ve ilkgün zarfı tanıtıldı. Sergiye Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten ve başkan yardımcıları katıldı.