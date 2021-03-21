Palalı Sabri Çelebi'nin 'Ebru Polat' temizliğine mahkemeden ret!

GÖRÜŞTÜĞÜM İNSANLARIN GBT'SİNE BAKMIYORUM

Polat ve Çelebi'nin adı dedikodularına karışırken şarkıcıdan açıklama geldi. Polat açıklamasında, "Ünlü olmanın zorlukları işte; en ufak bir şeyde problem yaşarız. Ben görüştüğüm insanların GBT'sine bakmıyorum. Ben bir insanı seviyorum, görüşürüm, konuşurum. Kimsenin hatası bir diğer insanı ilgilendirmez. Kim ne yapmış ne etmiş geçmişinde ilgilendirmez. Ben yanlış bir şey yaparım amenna ama gelip beni eleştiremezsiniz. Kimsenin hatası kimseyi ilgilendirmiyor" diye konuştu.