Sadri Alışık’ın 26’ncı ölüm yıldönümü...İşte bilinmeyen yönleri

Sadri Alışık, 5 Nisan 1925'te Beykoz'da doğdu. Babası Rafet Bey, kaptandı. Yeşilçam'a Ofsayt Osman ve Turist Ömer karakteriyle damga vuran Alışık'ı, 36 yıl evli kaldığı büyük aşkı Çolpan İlhan şöyle anlatmıştı: "Çok gırgır adamdı. Her anını değerlendirmeye çalışırdı. Etrafında hep neşeli bir atmosfer yaratırdı. O havaya girmemek, o neşeye dahil olmamak mümkün değildi. Düz ve sıradan şeylerden hoşlanmaz, monotonluğu sevmezdi Sadri. Her şeye bir detay katmak için çabalardı. 36 senelik evliliğimiz çok hoş geçti. Şakayı severdi. Benim düzen hastalığım vardır, her şeyi milimetrik düzeltirim. O gelir, dolapta özenle katladığım kazakların en altından bir tanesini çeker, her şeyi birbirine sokar, sonra da 'Çolpan bu dolabın hali ne?' diye sorardı. Hiç kızamazdım ona, başlardım gülmeye..." Çolpan İlhan, yazar Kurtuluş Özyazıcı'ya da eşi hakkında şu ilginç bilgileri aktarmıştı: "Kendi hayatında disiplinli değildi ama tiyatronun kapısından girdiği an çok özenli, dikkatli ve disiplinli biri olurdu. Bu yüzden onu sahne amiri yapardık. Her şeyi sıkı kontrol eder, fevkalade dikkatli davranırdı. Çok iyi gözlem yapardı. Alakasız bir saatte otobüse biner, gezer ya da balıkçıların arasına dalar onlarla takılırdı. Yaşamayı, eğlenmeyi severdi. Bonkördü. Bir Almanya turnesi yaptı, çok iyi para aldı. Turnede bitirdik parayı. Bir kenara ayırayım da şöyle olur, böyle olur hiç düşünmezdi. Söylediğim zaman 'Boşver, gider dublaj yaparım' derdi. Çok duygusal adamdı. Ayhan Işık' ı çok severdi. Ayhan'ın ölümü 10 yılını yedi. Çok etkilendi, üzüldü, çok kötü oldu. Gece yarıları onu Ayhan'ın mezarından alıp eve getirirdik."