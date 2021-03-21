Son dakika haberi: Yabancı Damat'ın Eleni'siydi... Usta oyuncu Ayla Karaca koronaya yenik düştü!

Gerçek adı Atina Miloharakti olan usta oyuncu Ayla Karaca'nın, 17 Mart Çarşamba günü İzmir'de hayatını kaybettiği öğrenildi.
"Yabancı Damat" dizisinde 'Eleni' karakterini canlandıran Ayla Karaca'nın ölüm nedeni koronavirüs olarak belirtildi.
Bir çok tiyatro oyunu, film ve televizyon dizisinde yer alan Ayla Karaca, uzun zamandır bakım evinde kalıyordu.
Edinilen bilgiye göre; Ayla Karaca'nın cenazesi yarın saat 12:00'da Uzunçayır Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
AYLA KARACA KİMDİR?
Ayla Karaca'nın gerçek adı Atina Miloharakti'dir. Ayla Karaca, 1933 yılında Kurtuluş'ta doğdu. İlk olarak 1944'te 12 yaşında Ses Tiyatrosu'nda "Kapan" adlı piyesle oyunculuğa başladı. Okuduğu bir Rumca şarkı ile tanınırlığı arttı. Muammer Karaca grubunun esas kadrosunda yer aldı. 8 ay süren bir Anadolu turnesi sırasında arkadaşlarının verdiği Ayla adı ve Muammer Karaca'dan aldığı soyadı ile "Ayla Karaca" sahne adını aldı. 1949'da ilk filmi olan Ayşe'nin Duası'nda rol aldı.
İlk evliliğini oyuncu Tevhit Bilge, ikinci evliliğini 1950'lerde görüntü yönetmeni Özen Sermet ile yaptı.Sermet ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak Amerika'ya yerleşti. Üçüncü evliliği, Ulvi Alacakaptan'ın babası turizmci Ercüment Hakkı Alacakaptan ile 18 yıl sürdü.90'lı yılların sonunda oyunculuğa döndü ve birkaç dizide rol aldı.
AYLA KARACA'NIN OYNADIĞI DİZİLER
Neşeli Günler - 1997
Sevda Rüzgarları - 1997
Yabancı Damat - 2004 (Eleni Angelopolos)
Aşk Bir Hayal - 2010