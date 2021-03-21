Son dakika: Seren Serengil'in durumu yeniden kötüye gidiyor! 46 kiloya düşen Seren Serengil yardım çağrısında bulundu...

Aksu, "Ameliyat sonrası bazı hastalarda 'Dumping Sendromu' dediğimiz durum gelişebiliyor. Yiyeceklerin mideden bağırsağa hızlı geçişi sonucu hasta ağrı, kusma gibi birtakım şikayetler yaşayabiliyor. Siz de sabahları böyle bir şey yaşıyorsunuz. Bu, ameliyatın doğasında var. Ama geçici bir süre yaşanıyor. 8 ayı atlattık. Zaten kilo hedefimiz 45.5-46 bandındaydı. Size haftanın 2-3 günü hastanede serum ve vitamin takviyesi yapacağız. Geri dönüşüm ameliyatı zor ama ağır bir ameliyat değil. 2-3 ay daha sabrederseniz düzelecek. Tempolu çalışıyorsunuz, yaşadığınız sorunlarda bu da etkin tabii" diye konuşmuştu.