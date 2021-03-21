Son dakika: Seren Serengil'in durumu yeniden kötüye gidiyor! 46 kiloya düşen Seren Serengil yardım çağrısında bulundu...

Geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrasından kötü günler geçiren Seren Serengil'den haber var. Geçtiğimiz aylarda yaptığı "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" açıklamasıyla sevenlerini korkutan 49 yaşındaki Seren Serengil sağlık durumu hakkında yeni bir paylaşımda bulundu.
Zayıf olma uğruna geçirdiği ameliyat sonrası 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, "Kilo vermemi durduramıyoruz" demişti. Sonrasında "Doktorum bana bir serum hazırladı. 'Sero serumu', bu serum sadece bana özel" diyen Serengil sağlığının iyiye gittiğini kilo almaya başladığını söylemişti.
Ancak Seren Serengil'den üzen açıklama geldi. Durumunun kötüye gittiğini söyleyen ve yeniden 46 kiloya düştüğünü dile getiren Seren Serengil takipçilerinden yardım istedi. İşte 'Dumping Sendromu' ile mücadele eden Seren Serengil'in üzen açıklaması...
"HER YEMEKTEN SONRA SENDROM GEÇİRİYORUM"
Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor? Bilgilendirebilirse çok memnun olurum." ifadelerini kullandı.
Beş yıl önce mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo vermişti. Seren Serengil'e doktorları 'geri dönüşüm ameliyatı' olması gerektiğini söyledi. Bu operasyon sayesinde bağırsağın 'gastrik bypass ameliyatı' ile devre dışı bırakılan bölümü yeniden aktif hale getirildi.
DOKTORU AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Seren Serengil, sunuculuğunu üstlendiği "Söylemezsem Olmaz" programında ameliyatını gerçekleştiren doktorlarla konuşmuş ve gastrik baypas ameliyatını yapan Opr. Dr. Ersin Aksu, Serengil'e yaşadığı sorunların normal olduğunu söylemişti.
Aksu, "Ameliyat sonrası bazı hastalarda 'Dumping Sendromu' dediğimiz durum gelişebiliyor. Yiyeceklerin mideden bağırsağa hızlı geçişi sonucu hasta ağrı, kusma gibi birtakım şikayetler yaşayabiliyor. Siz de sabahları böyle bir şey yaşıyorsunuz. Bu, ameliyatın doğasında var. Ama geçici bir süre yaşanıyor. 8 ayı atlattık. Zaten kilo hedefimiz 45.5-46 bandındaydı. Size haftanın 2-3 günü hastanede serum ve vitamin takviyesi yapacağız. Geri dönüşüm ameliyatı zor ama ağır bir ameliyat değil. 2-3 ay daha sabrederseniz düzelecek. Tempolu çalışıyorsunuz, yaşadığınız sorunlarda bu da etkin tabii" diye konuşmuştu.
"İSTİYORLAR Kİ SEREN ÖLSÜN"
Tedavisinin ardından iyileşmeye başlayan Serengil'in Palandöken'e kayak yapmaya gitmesi günlerce konuşulmuştu. Ünlü sunucu, kendisine yapılan eleştirilere, "İnsanlar gerçekten çok acımasız. İstiyorlar ki Seren ölsün. Ben oraya temiz hava almaya gittim" diyen Serengil, "Çocukluğumdan beri kar sporlarını severim. Şuan zaten hastalığım geçiyor. 2.5 kilo aldım. Haftada bir gün de serum yiyorum. İnsanları anlamıyorum gerçekten" sözleriyle yanıt vermişti.
"BU KADAR HALSİZKEN NASIL KAYABİLİYORSUNUZ?"
Hatta Seren Serengil'in takipçisi "Ameliyat olmazsam yaza çıkmam dediniz bu kadar halsizken nasıl kayabiliyorsunuz" dedi. Serengil'in verdiği yanıt ise çok konuşulmuştu.
Serengil takipçisine, "Spor iyidir temiz hava iyidir doktorlar vitamin depoluyorlar haftada 3 kez serum alıyorum, iyiyim biraz daha... Spor önemli ben 6 yaşımdan beri kayıyorum ve beni en mutlu eden şey.. Ruhen de bedenen de merak etmeyin iyi kayakçıyım; kolay kolay bir şey olmaz" şeklinde cevap vermişti.