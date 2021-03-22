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Giriş Tarihi: 22.3.2021 18:22 Son Güncelleme: 22.3.2021 19:03

'ın Teknik Direktörü 'den kızı için özel paylaşım

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim'den kızı Merve Terim için özel paylaşım

Sosyal medya fazla kullanmadığı bilinen Teknik Direktörü , uzun bir aradan sonra ilk kez paylaşımda bulundu. üzerinden bir paylaşımda bulunan Terim, kızı 'in fotoğrafını paylaştı. Ünlü teknik direktör fotoğrafın altına ise, "Ne iyi ettin de dünyama renk, hayatıma anlam kattın ilk göz ağrım" şeklinde duygusal ifadeler kullandı. İşte o paylaşım...

Galatasay Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyayı fazla kullanmaması ile bilinen isimlerden... Ancak ünlü antrenör bu kuralı zaman zaman ailesi için kaldıran Terim, uzun bir aradan sonra ilk kez Instagram üzerinden bugün bir paylaşımda bulundu.

"İLK GÖZ AĞRIM..."

Merve Terim'in doğum gününü sosyal meyda üzerinden kutlayan Terim, kızı için duygu dolu bir mesaj da paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü Teknik Direktör, ""Ne iyi ettin de dünyama renk, hayatıma anlam kattın ilk göz ağrım" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim'den kızı Merve Terim için özel paylaşım
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