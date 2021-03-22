Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim'den kızı Merve Terim için özel paylaşım

Galatasay Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyayı fazla kullanmaması ile bilinen isimlerden... Ancak ünlü antrenör bu kuralı zaman zaman ailesi için kaldıran Terim, uzun bir aradan sonra ilk kez Instagram üzerinden bugün bir paylaşımda bulundu.

"İLK GÖZ AĞRIM..."

Merve Terim'in doğum gününü sosyal meyda üzerinden kutlayan Terim, kızı için duygu dolu bir mesaj da paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü Teknik Direktör, ""Ne iyi ettin de dünyama renk, hayatıma anlam kattın ilk göz ağrım" ifadelerini kullandı.