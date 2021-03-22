Isıran köpeğin sahibine 1 yıl hapis talebi

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun yeğeni Fatih Dereköylü'nün eşi Tomru Dereköylü, 10 yaşındaki çocuğuyla birlikte gittiği Zorlu'nun içinde yer alan çocuk parkında Rottweiler cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Kadın çığlık atınca köpeğin sahibi Ali K., tasmayı çekerek saldırıyı engellemeye çalıştı. Olay sonrası çocuğunu evine götüren mağdur kadın, eşi ile birlikte tedavi olmak için hastaneye gitti. Hastanede kuduz ve tetanos aşısı yaptıran Dereköylü'nün sağ bacağında 4 tane yaralamalı ısırık tespit edildi. Adli Tıp'tan rapor alan Dereköylü, karakola giderek köpeğine sahip çıkmayan Ali K.'dan şikayetçi oldu.Savcılık yürüttüğü soruşturmanın sonunda Dereköylü'nün yaralanmasına neden olan köpeğin sahibi Ali K. hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Ali K., ise ifadesinde arkadaşıyla buluşmak için AVM'ye gittiğini, bu sırada köpeğinin tasması olduğunu, Dereköylü'nün yanlarından geçerken köpeğinin tehdit olarak algılamasından ötürü saldırdığını ancak ısırmadığını anlattı. Savcılık olay gününe ait güvenlik kameralarını izlediğinde; köpeğin Dereköylü'nün bacağını tutar vaziyette olduğunu belirledi.