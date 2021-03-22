‘Kardeşlerim’de 17 yıllık gerçek ortaya çıktı

ATV dizisi 'Kardeşlerim' geçtiğimiz cumartesi akşamı beşinci bölümü ile izleyiciyle buluştu. Bölüme 'Kadir'in, kardeşi 'Ömer'le ilgili öğrendiği gerçek damgasını vurdu. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #HadiYüreğim etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.Beşinci bölümde; 'Orhan', 'Kadir'e, 'Ömer'i 17 yıl önce, bir bayram namazında camiye bırakılmış olarak bulduklarını ve 'Hatice'nin bebeği 'Asiye' ile birlikte büyütebileceğini söyleyip sahiplendiklerini anlattı. 'Ömer'in annesinin 'Suzan' olduğunu ve ondan yardım istenebileceğini söyledi.