Haberler Günaydın Haberleri Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş bombayı patlattı! Yakışıklı oyuncu sır gibi sakladığı sevgilisine sosyal medyadan ilan-ı aşk etti!
Giriş Tarihi: 22.3.2021 16:54 Son Güncelleme: 22.3.2021 16:55

'nın Barış'ı bombayı patlattı! Yakışıklı oyuncu sır gibi sakladığı sevgilisine sosyal medyadan ilan-ı aşk etti!

Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş bombayı patlattı! Yakışıklı oyuncu sır gibi sakladığı sevgilisine sosyal medyadan ilan-ı aşk etti!

"" dizisinde ile başrolü paylaşan yakışıklı oyuncu , son dönemde başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa sürede genç kızların sevgilisi olan , partneri Ahsen Eroğlu'yla yakıştırılsa da özel hayatını sır gibi saklıyor. Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan ile ilişki yaşayan Deniz Can Aktaş, sonunda aşkını ilan etti. Sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ın doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Aktaş, sonunda yakayı ele verdi. İşte Deniz Can Aktaş'ın Hafsanur Sancaktutan'a yaptığı o romantik yorum...

27 yaşındaki Deniz Can Aktaş, 'Menajerimi Ara' dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor. Kısa sürede genç kızların sevgilisi haline gelen Deniz Can Aktaş, 'Aşk Ağlatır' dizisinin setinde tanıştığı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşıyor.

Deniz Can Aktaş, 21 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Yakışıklı oyuncu sevgilisinin paylaştığı bir fotoğrafın altına, "İyi ki..." notunu düşüp kalp ve pasta emojisi koydu.

Kariyerlerine öncelik veren Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan sosyal medyadan birlikte hiç paylaşım yapmıyor.

Deniz Can Aktaş, geçtiğimiz aylarda "Aşık olduğunda nasıl biri oluyorsun?" sorusuna şu cevabı vermişti: "Aşık olduğum kişiye sormak lazım onu. Bence iyiyimdir, sadece sabahları kahvaltıdan önce zor bir insan olabiliyorum galiba. Aşıkken bile."

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Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş bombayı patlattı! Yakışıklı oyuncu sır gibi sakladığı sevgilisine sosyal medyadan ilan-ı aşk etti!
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