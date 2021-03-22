Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş bombayı patlattı! Yakışıklı oyuncu sır gibi sakladığı sevgilisine sosyal medyadan ilan-ı aşk etti!

27 yaşındaki Deniz Can Aktaş, 'Menajerimi Ara' dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor. Kısa sürede genç kızların sevgilisi haline gelen Deniz Can Aktaş, 'Aşk Ağlatır' dizisinin setinde tanıştığı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşıyor.
Deniz Can Aktaş, 21 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Yakışıklı oyuncu sevgilisinin paylaştığı bir fotoğrafın altına, "İyi ki..." notunu düşüp kalp ve pasta emojisi koydu.
Kariyerlerine öncelik veren Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan sosyal medyadan birlikte hiç paylaşım yapmıyor.