Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş bombayı patlattı! Yakışıklı oyuncu sır gibi sakladığı sevgilisine sosyal medyadan ilan-ı aşk etti!

Deniz Can Aktaş, geçtiğimiz aylarda "Aşık olduğunda nasıl biri oluyorsun?" sorusuna şu cevabı vermişti: "Aşık olduğum kişiye sormak lazım onu. Bence iyiyimdir, sadece sabahları kahvaltıdan önce zor bir insan olabiliyorum galiba. Aşıkken bile."