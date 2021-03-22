Minikler kuraklığa karşı Su Sözcüsü oluyor

Hafta içi her gün atv'de yer alan 'Esra Erol'da' programının sunucusu Esra Erol, Dünya Su Günü nedeniyle bireysel çabalarıyla yürüttüğü 'Suyun Sözcüsü Ol' kampanyası hakkında bilgi verdi. Kampanyada 4-15 yaş aralığındaki çocuklar, su tasarrufunun ve tasarruf yöntemlerinin önemine dikkat çekmek için 'Suyun Sözcüsü' oluyor. Onlarla çevrimiçi toplantılar yapan, kuraklık sorununa dikkat çekip önlemler konusunda çocuklarla çalışan Erol kampanyayla ilgili şunları söylüyor: "Su tüketimine böyle devam edersek kuraklık gibi hayati bir sorunumuz olacak. Suyun, tükendiğini ifade edecek bir ortamı ve dili olmadığından, insanların 'suyun sözcüsü' olmaları için çalışıyorum. Bu konuda etkisi en yüksek elçiler çocuklar. Çünkü onlar hem kendi su tüketim davranışlarını doğru şekilde öğreniyorlar, hem de ev içerisinde ailelerini denetleme olanağına ve gücüne sahipler."