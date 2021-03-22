Son dakika haberi: Yabancı Damat'ın Eleni'si usta oyuncu Ayla Karaca hayatını kaybetti! Ayla Karaca'nın ölüm nedeni...

AYLA KARACA KİMDİR?

Ayla Karaca'nın gerçek adı Atina Miloharakti'dir. Ayla Karaca, 1933 yılında Kurtuluş'ta doğdu. İlk olarak 1944'te 12 yaşında Ses Tiyatrosu'nda "Kapan" adlı piyesle oyunculuğa başladı. Okuduğu bir Rumca şarkı ile tanınırlığı arttı. Muammer Karaca grubunun esas kadrosunda yer aldı. 8 ay süren bir Anadolu turnesi sırasında arkadaşlarının verdiği Ayla adı ve Muammer Karaca'dan aldığı soyadı ile "Ayla Karaca" sahne adını aldı. 1949'da ilk filmi olan Ayşe'nin Duası'nda rol aldı.