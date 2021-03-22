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Giriş Tarihi: 22.3.2021 09:24 Son Güncelleme: 22.3.2021 09:30

Ünlü oyuncu 'dan hastalık sonrası ilk görüntü! Adeta eriyen Okan Karacan herkesi şaşırttı...

Ünlü oyuncu Okan Karacan'dan hastalık sonrası ilk görüntü! Adeta eriyen Okan Karacan herkesi şaşırttı...

Geçen ay koronavirüse yakalanan ünlü sunucu ve oyuncu , durumu ağırlaşınca günlerce hastaneye tedavi görmüştü. Sevenlerini korkutan Okan Karacan, gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu ve taburcu oldu. Oyuncu, eşi Zeynep Karacan, oğlu Alican ve kızı Ayşe Naz’la önceki gün City’s Nişantaşı’nda yemek yerken objektiflere yansıdı. Tedavi sonrası oldukça zayıfladığı görülen Okan Karacan, son durumunu anlattı.

Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmış ve durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı. 10 günlük tedavi süreci sona eren Karacan'dan sevindiren haber kısa sürede gelmişti. Okan Karacan, sosyal medya hesabından taburcu olduğunu şu sözlerle duyurmuştu;

"Ambulansla evden alınma süreci ile başlayan 10 günü aşkın tedavisi süren inanılmaz zor bir dönem geçirdim. Çok şükür, bin şükür ülkemizin kıymetli ve ilk günden beri beni bir an olsun umutsuzluğa kapılmadan tedavi sürecimi yöneten hocalarıma ne kadar teşekkür etsem az... Net çözümlerinin olmadığı tartışılan bu lanet virüsün üstesinden gelmeyi bildik sayesinde. Ama beni asıl duygulandıran ve ömrüm boyunca unutmayacağım temizliğinden, yemek servisine ve hiç bir temastan korkmadan 7/24 benle ve tüm hastalarla ilgilenen tüm hemşirelere ne kadar teşekkür etsem az... Sizler bence bu sürecin gerçek kahramanlarısınız hakkınızı helal edin canlar."

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Oyuncu Okan Karacan; eşi Zeynep Karacan, oğlu Alican ve kızı Ayşe Naz'la önceki gün City's Nişantaşı'nda yemek yerken görüntülendi. Karacan, uzun zaman sonra ilk kez dışarıya çıktığını söyledi: "Hastalığım sonrası özel bir diyetle 10 kilo daha verdim. Tedavi ile fazla kilolardan kurtuldum."

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Ünlü oyuncu Okan Karacan'dan hastalık sonrası ilk görüntü! Adeta eriyen Okan Karacan herkesi şaşırttı...
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