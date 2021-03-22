Ünlü oyuncu Okan Karacan'dan hastalık sonrası ilk görüntü! Adeta eriyen Okan Karacan herkesi şaşırttı...

Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmış ve durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı. 10 günlük tedavi süreci sona eren Karacan'dan sevindiren haber kısa sürede gelmişti. Okan Karacan, sosyal medya hesabından taburcu olduğunu şu sözlerle duyurmuştu;
"Ambulansla evden alınma süreci ile başlayan 10 günü aşkın tedavisi süren inanılmaz zor bir dönem geçirdim. Çok şükür, bin şükür ülkemizin kıymetli ve ilk günden beri beni bir an olsun umutsuzluğa kapılmadan tedavi sürecimi yöneten hocalarıma ne kadar teşekkür etsem az... Net çözümlerinin olmadığı tartışılan bu lanet virüsün üstesinden gelmeyi bildik sayesinde. Ama beni asıl duygulandıran ve ömrüm boyunca unutmayacağım temizliğinden, yemek servisine ve hiç bir temastan korkmadan 7/24 benle ve tüm hastalarla ilgilenen tüm hemşirelere ne kadar teşekkür etsem az... Sizler bence bu sürecin gerçek kahramanlarısınız hakkınızı helal edin canlar."
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Oyuncu Okan Karacan; eşi Zeynep Karacan, oğlu Alican ve kızı Ayşe Naz'la önceki gün City's Nişantaşı'nda yemek yerken görüntülendi. Karacan, uzun zaman sonra ilk kez dışarıya çıktığını söyledi: "Hastalığım sonrası özel bir diyetle 10 kilo daha verdim. Tedavi ile fazla kilolardan kurtuldum."