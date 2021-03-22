Uzman Astrolog Zeynep Turan ile burç yorumları yayında! 22 Mart 2021 Pazartesi günlük burç yorumları!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Mart 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 22 Mart 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: İki malefik gezegen bugün yapıcı bir iletişim kuruyor. Ülkemizdeki alternatif seracılık daha çok gelişirken, çiftçinin yüzünün güleceği günlere doğru ilerliyoruz. Toprak zengini bankaların yönü değişecek.
Koç: Güne iş yerinde alacağın sürpriz bir haberle başlayabilirsin. Kariyer hedeflerin için gelecek iş tekliflerini de değerlendirmeyi düşünebilirsin.
Boğa: Çalışmayan bir Boğa burcuysan iş başvurularını yeniden gözden geçirmen gerekebilir. Hayatında yapmak istediğin değişiklikleri uygulamak için harekete geçeceksin.
İkizler: Sürekli hareket içerisinde olacağın bir haftaya giriş yapıyorsun. Aile içerisinde sağlık sorunları olan birisi varsa, sevindirici haberler alabilirsin.
Yengeç: Senin için güzel gelişmelerin olacağı bir haftaya merhaba diyorsun. Hukuksal konularda beklediğin bir haber varsa, gün içerisinde haberini alabilirsin.
Aslan: İş yerindeki çalışma performansın, arkadaşlarının dikkatini çekecek. Uzun süreli bir birlikteliği olan Aslan burcuysan, sürpriz gelişmelere hazır olmalısın.
Başak: Yakın çevren ile olan iletişimin güç kazanıyor. Sağlık konusunda aklında sürekli olarak yer edinen sorulara yanıt bulacağın bir gün olacak.
Terazi: İş yerinde çalışmanın karşılıklarını aldığını fark edeceksin. Yoğun tempo içerisinde gözden kaçırmak istemediğin konuları daha sonra tekrar incelemek isteyebilirsin.
Akrep: Uzun süredir görüşmediğin arkadaşlarınla bir araya gelmek isteyeceksin. Yakın çevrenin senden yardım beklediği konular olabilir.
Yay: Çalışmayan bir Yay burcuysan, iş başvuruların ile ilgili olumlu haberler alabilirsin. Kişisel gelişim kursları için araştırmalarına ağırlık vereceksin.
Oğlak: İş yerindeki çalışma arkadaşlarına öncülük edeceksin. Uzun süreli birlikteliği sona ermiş bir Oğlak burcuysan, kendini duygusal olarak boşlukta hissedebilirsin.
Kova: Maddi konularda bugün şans yüzüne gülecek. Alım satım konuları ile ilgilenmek istiyorsan bir uzmandan yardım almak isteyebilirsin.
Balık: Kariyer hedeflerin için iş değiştirmeyi düşünüyorsan, beklediğin fırsat karşına çıkabilir. Yalnız bir Balık burcuysan, arkadaşlarının tanıştıracağı bir kişi ile duygusal bağ kurabilirsin.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları
Kişisel ilişkilerinizde daha özverili olmak istediğiniz bir haftadasınız. Derleyici ve toplayıcı yanınız ön plana çıkarken gereksiz diyaloglardan uzak durmak isteyeceksiniz. Çarşamba günü sizin için önemli bir gün olacak.
Boğa Burçları
Alelade yaşanan durumlardan ziyade daha garantici olduğunuz bir haftaya giriş yaptınız. Düzenin ve disiplinin hayatınızı idame ettirdiği bir döngüye hoş geldiniz.
İkizler Burçları
Cevabını bulamadığınız sorular artsa da bir şekilde çözüm üretebileceğiniz günlerdesiniz. Üzerinizdeki gizem günden güne artarken sizi çözmeye çalışan kişiler de çoğalacak.
Yengeç Burçları
Anlaşmazlık yaşadığınız kişilerle birer birer orta yolu bulmak isteyeceksiniz. Haftanın genelinde sorun yaratan birisi olmak yerine sorun çözmek isteyeceksiniz.
Aslan Burçları
Yorgun halinizin belirtili haftanın ilk gününden itibaren ağırlık gösterecek. İçinde bulunacağınız diyaloglarda sinirlerinize hakim olmayabilirsiniz. Dikkat.
Başak Burçları
Bakış açınızın oldukça fazla değiştiği bir haftadasınız. Kendinizi toparlamak adına adımlar atmanız ise şaşırtmayacak. Kendinizi ve isteklerinizi daha iyi anlayacaksınız.
Terazi Burçları
Düşüncelerinizle yaptıklarınız arasında mantık arayan kişiler çoğalabilir. Her şeye rağmen kendinizi cesur hissettiğiniz bir haftada olduğunuz unutmayın. Kararsızlık yoracak!
Akrep Burçları
Aynı anda birçok işi bitirmek isteyen tarafınız ağırlık kazanıyor. Bu hafta bütün istekleriniz için kolları sıvayacaksınız. Tutumunuz derinlik kazanırken önemli sözler vermek istemeyeceksiniz.
Yay Burçları
Sizi katı ve duygusuz gören insanlara cevabınızı verdiğiniz bir haftadasınız. Huzursuz olduğunuz bir işiniz varsa, kendiniz için en doğru kararı vermek için uğraş vereceksiniz.
Oğlak Burçları
Sakin ve dikkatli yanınızın güç kazandığı bir haftaya hoş geldiniz. Zaman ayıramadığınız ne konu varsa hepsine zaman ayırmak isteyeceksiniz. Hem düşünüp hem önlem alabilirsiniz.
Kova Burçları
Enteresan günlerden geçtiğinizi düşünürken bu düşüncenizde yalnız olmadığınızı fark edeceksiniz. Eğitim hayatı devam eden bir Kova burcuysanız çalışmalarınız artacak.
Balık Burçları
Mevsim yavaş yavaş uyanırken yorgunluğunuzun da bu düzeyde arttığını düşünebilirsiniz. Sorumluluklarınız artsa da içinizde hepsinden sıyrılabilecek gücü bulacaksınız. Cuma günü sizin için önemli olacak.