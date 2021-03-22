Uzman Astrolog Zeynep Turan ile burç yorumları yayında! 22 Mart 2021 Pazartesi günlük burç yorumları!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Mart 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 22 Mart 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 22 MART 2021 PAZARTESİ

Astrogündem: İki malefik gezegen bugün yapıcı bir iletişim kuruyor. Ülkemizdeki alternatif seracılık daha çok gelişirken, çiftçinin yüzünün güleceği günlere doğru ilerliyoruz. Toprak zengini bankaların yönü değişecek.

Koç: Güne iş yerinde alacağın sürpriz bir haberle başlayabilirsin. Kariyer hedeflerin için gelecek iş tekliflerini de değerlendirmeyi düşünebilirsin.

Boğa: Çalışmayan bir Boğa burcuysan iş başvurularını yeniden gözden geçirmen gerekebilir. Hayatında yapmak istediğin değişiklikleri uygulamak için harekete geçeceksin.

İkizler: Sürekli hareket içerisinde olacağın bir haftaya giriş yapıyorsun. Aile içerisinde sağlık sorunları olan birisi varsa, sevindirici haberler alabilirsin.