Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı! İki yıllık evlilik beş dakikada bitti...

Melike İpek Yalova, oyunculuğa adım atmasını şu sözlerle anlatmıştı;

"Çok yakın bir arkadaşımla öğle balıkçıya gittim. Orada Allah rahmet eylesin Meral Okay, Mehmet Günsür ve Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Nermin Eroğlu varmış. Ben sadece Meral hanım ve Mehmet beyi biliyorum. Nermin hanım yanıma geldi 'Rol için sizi düşündük. Ne iş yapıyorsunuz hiç bilmiyorum ama bir ara bana uğrar mısınız?' dedi. Kartını bıraktı. Gittim, deneme çekimi yapıldı. Hepsinin onayı çıktı ve başladım."