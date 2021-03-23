Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 23 Mart 2021 Salı!

VAR OLMA ÇABAMIZ DEVAM EDİYOR

Bu bahar her zamanki bahardan çok daha farklı ve kıymetli olacak. En önemlisi ise sabırlı olan ve bu değişime ayak uydurabilen kazanacak. Venüs'ün Koç hali bir yandan değişimi ve dönüşümü hatırlatacak. Yeni bir paylaşım döngüsü geliyor? Nasıl mı; sokaktaki yürüyüşümüzden, marketti alışveriş halimize, tüketim alışkanlıklarımızdan yapacağımız düğüne kadar her şeyde farklı planların olduğunu fark edeceğiniz. "Nereden nereye geldik" sözünü herkes bir şekilde dile getirecek diyor Venüs'ün Koç hali.

Gel Beraber Mesut Olalım

Venüs tam olarak 2 gün önce Koç burcuna geçmişken daha önce iletişim kuramadığımız, ya da kurup sonrasında anlaşamadığımız kim varsa hepsiyle aramızdaki buzları eritmek isteyeceğiz. İçimizdeki Mevlana'ya seslenecek olan bu Venüs "Ne olursan ol yine gel." Sözünü hatırlatacak.