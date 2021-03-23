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Giriş Tarihi: 23.3.2021 09:19

Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog ile günlük 23 Mart 2021 Salı!

Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 23 Mart 2021 Salı!

konusunda herkesin tek bildiği isim olan ile 23 Mart 2021 Salı günü için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Şubat ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? İşte Astroloji ile 23 Mart 2021 Salı günü için

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 23 Mart 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 23 Mart 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "VAR OLMA ÇABAMIZ DEVAM EDİYOR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 23 MART 2021 SALI

Astrogündem: Mars – Plüton 135'liği "Atı alan Üsküdar'ı geçti!" dedirtecek. Dünya kadın liderlerin hamlelerini konuşurken 20 Ekim 1964'te Satürn–Kova döngüsünde doğan ABD başkan yardımcısı Kamala Harris, ABD'nin iç işlerinde büyük hamleler yaparak dünya medyasında yer alacak.

Koç: Sabah işe giderken trafikte başına birtakım aksilikler gelebilir. Akşam saatlerinde Ay'ın dağınıklığı baş ağrısı yapabilir.

Boğa: Bugün işlerini erken saatte bitirmek isteyeceksin. Akşam saatlerinde katılacağın toplantılar varsa dikkatli olman gerekebilir.

İkizler: Yakın çevren ile konuşarak fikir alışverişinde bulunmak istediğin konular olabilir. Seyahat planlarını gerçekleştirmek için harekete geçeceksin.

Yengeç: Akşam saatlerinde gerçekleştireceğin görüşmeleri ertelemen gerekebilir. Evli bir Yengeç burcuysan, eşin ile arandaki iletişime dikkat etmelisin.

Aslan: İş yerinde istemediğin halde tartışmaların içerisine çekilebilirsin. Yalnız bir Aslan burcuysan, eski sevgilinin mesajlarını önemsemeyeceksin.

Başak: Sabah saatlerinde gelecek bir telefon ile programın değişebilir. Boşanma sürecinde olan bir Başak burcuysan, gün içerisinde yeni gelişmeler olabilir.

Terazi: Son 6 aydır yaşadığın duygusal kırgınlıkların geride kaldığını fark edeceksin. Bazı konularda verdiğin abartılı tepkilerden vazgeçeceksin.

Akrep: Yalnız bir Akrep burcuysan, sosyal medya üzerinde seninle iletişime geçmek isteyen kişiler olabilir. Aile içerisinde çözümlenmemiş miras konuları yeniden gündeme gelebilir.

Yay: Kenarda birikimi olan bir Yay burcuysan değerlendirmek isteyeceksin. Ailen tarafından istemediğin olayların içerisine çekilmeye çalışıldığını fark edeceksin.

Oğlak: Maddi konular senin için bugünün gündemini oluşturuyor. Uzun süreli birlikteliği olan bir Oğlak burcuysan, evliliğe yönelik beklentilerin artabilir.

Kova: Akşam saatlerinde Ay'ın hareketine bağlı olarak dalgınlıklar yaşayabilirsin. Kişisel eşyalarını yeniden düzenlemek isteyebilirsin.

Balık: Senin için haftanın en yoğun günü olacak. İşlerinin yoğunluğundan dolayı gözden kaçırmak istemediğin işleri ertelemeyi düşüneceksin.

VAR OLMA ÇABAMIZ DEVAM EDİYOR

Bu bahar her zamanki bahardan çok daha farklı ve kıymetli olacak. En önemlisi ise sabırlı olan ve bu değişime ayak uydurabilen kazanacak. Venüs'ün Koç hali bir yandan değişimi ve dönüşümü hatırlatacak. Yeni bir paylaşım döngüsü geliyor? Nasıl mı; sokaktaki yürüyüşümüzden, marketti alışveriş halimize, tüketim alışkanlıklarımızdan yapacağımız düğüne kadar her şeyde farklı planların olduğunu fark edeceğiniz. "Nereden nereye geldik" sözünü herkes bir şekilde dile getirecek diyor Venüs'ün Koç hali.

Gel Beraber Mesut Olalım

Venüs tam olarak 2 gün önce Koç burcuna geçmişken daha önce iletişim kuramadığımız, ya da kurup sonrasında anlaşamadığımız kim varsa hepsiyle aramızdaki buzları eritmek isteyeceğiz. İçimizdeki Mevlana'ya seslenecek olan bu Venüs "Ne olursan ol yine gel." Sözünü hatırlatacak.

  • Gönül bağlarını güçlendirmek için kafa yoracağız.
  • Aşk hayatımızda daha dikkatli olacağız. Kimseye boşa umut vermek istemeyeceğiz.
  • Evlilikler önemli süreçlerden geçerken ılımlı olanlar daha az üzülecekler. Mutluluğun sırrı empatide olacak.

Tüketim Daha da Hızlanıyor

Venüs'ün Koç burcundaki seyrinde manevi duyguları farklı bir boyuta taşıyacak. Bunun yanı sıra dünyadaki tüketimin hızını da arttıracak. Özellikle de hizmet sektöründeki hıza diğer hiçbir sektör kolay kolay yetişemeyecek. Harcamaları düzenli tutmak isteyenler burayı dikkatlice okuyun; İşler sizin düşündüğünüz gibi ilerlemeyebilir. Kim için, ne için para harcıyoruz kontrol altına almak isteyeceğiz. Eğer birisine borcunuz varsa bu süreçte imkânınız el verdiğince ödemenizi tavsiye ederim. Eğer birisinden borç isteyecekseniz de mümkünse istemeyin.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Estetik operasyonlar (Örneğin saç rengi değiştirme, bakım vs.)
  • Evinize ve arabanıza daha fazla dikkat edeceksiniz.
  • Gizli telefonlar ve mailer.
  • Plansız beslenme düzeni
  • Diş problemleri ve baş ağrıları
  • Kısa yolculuklar

Venüs Koç Burcundayken Neler Gündeme Gelir?

  • Şu anda hizmet veren ve yeni açılan askeri hastaneler
  • Eğitim afları ve uzun zamandır eğitime dönmek isteyenler
  • Birçok kurumun eski yapısına olan geri dönüşü
  • Diyetisyenler
  • Moda ve tekstil sektörü
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Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 23 Mart 2021 Salı!
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