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Giriş Tarihi: 23.3.2021 13:37 Son Güncelleme: 23.3.2021 13:42

Koronavirüse yakalanan usta oyuncu 'dan kötü haber! Durumu ağırlaşan Nuri hastaneye kaldırıldı!

DHA
Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Nuri Alço'dan kötü haber! Durumu ağırlaşan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı!

'ın yıldız oyuncularından olan 'dan kötü haber geldi. Geçen hafta Covid-19 testi yaptıran 69 yaşındaki Nuri 'nun, test sonucu pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan ünlü oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı. Alço'nun 11 yıllık beraberliğinin ardından geçen yıl nikah masasına oturduğu eşi ise oyuncu için sevenlerinden dua istedi.

Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından olan Nuri Alço'dan kötü haber geldi. Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı.

69 yaşındaki usta oyuncu Nuri Alço bir hafta önce koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Alço, hastaneye kaldırıldı. Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkül'üm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi.

Usta oyuncu Nuri Alço, geçtiğimiz aylarda korona virüsü ile ilgili şunları dile getirmişti; "Hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor, kalabalık yerlerde mutlaka maske takılması ve mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlık Bakanımızı tebrik ediyorum gerçekten bu sürece kadar çok iyi yönetti. Son dönemde biraz fazlalaşma oldu ama hep birlikte bunu aşacağız aşmamız gerekiyor."

Alço, yeni projeler hakkında ise "Pandemi döneminde işlerimiz tabii ki aksadı. Yeşilçam kafelerin açılışları vardı onlara gidemedik, reklam projem vardı onu da çekemedik. Ama önemli olan sağlık. Umarım bir an önce kurtuluruz" diyerek pandemi sürecinde herkesin kurallara daha sıkı uyması gerektiğini dile getirmişti.

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Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Nuri Alço'dan kötü haber! Durumu ağırlaşan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı!
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