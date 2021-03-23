Kuruluş Osman'a sürpriz ziyaret

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 'Kuruluş Osman Setimizi ziyaret edip dost ve kardeş Pakistan Halkının selamlarını ileten Savunma Komisyonu Başkanı Amjad Ali Khan ve Pakistan Parlamentosu Savunma Komisyonu milletvekillerini platomuzda ağırlamaktan şerefyab olduk. Tüm Pakistan Halkına selamlarımızı gönderdik.'