Murat Övüç’ün o davasıyla ilgili flaş karar!

DURUŞMAYA KATILDI



Murat Övüç ve Simon Çeker duruşmaya katılım sağladı. Övüç savunmasında, "Video izlendiğinde benim Ermeni kardeşlerime hakaret etmediğim anlaşılacaktır. Sözlerim Kim Kardashian isimli yıldıza yöneliktir. Bu şahıs Osmanlı'ya ve köklerimize hakaret etmiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum."dedi.



İKİNCİ KEZ BERAAT



Duruşma savcılı mütalaada bulundu. Savcı, Murat Övüç'ün "Siz Ermeniler pisliksiz" şeklinde sarfettiği ve halkın bir kesimini aşağılama suçunu işlediği anlaşıldığı gerekçesiyle 1 yıl 5 hapis cezası talebinde bulundu. Mahkeme, kararını verdi. Övüç, ikinci kez beraat edildi.