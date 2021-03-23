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Giriş Tarihi: 23.3.2021 12:24 Son Güncelleme: 23.3.2021 12:38

’ün o davasıyla ilgili flaş karar!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Murat Övüç’ün o davasıyla ilgili flaş karar!

Sosyal medya fenomeni , Ermenilerle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan davada verilen beraat kararı bozulmuştu. Övüç, yeniden yapılan yargılamada tekrardan beraat edildi.

Ermeni asıllı reality şov yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu. Büyük tepki gören Kardashian'a sosyal medya fenomeni Murat Övüç de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz Ermeniler pisliksiniz. Sen kimsin benim Osmanlı büyüklerime barbar diyorsun" demişti.

SÖZLERİM TÜRKİYE'DEKİ ERMENİLERE KARŞI DEĞİL"

Ermeni Üç Horan Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve avukat Simon Çekem, Murat Övüç'ü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet etmişti. Savcılık yaptığı soruşturma sonucunda Övüç'ün paylaştığı bir dakikalık videodaki ifadelerin, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçunu oluşturduğunu belirterek 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Murat Övüç de ifadesinde sözlerinin Türkiye'de yaşayan Ermenilere karşı olmadığını, Kim Kardashian'a karşı olduğunu söylemişti.

BASİT YARGILAMADAN BERAAT ALMIŞTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Övünç'ün dosyasında basit yargılama usulünün uygulanmasına karar vermişti. Sanık Murat Övüç ile şikayetçi Simon Çekem'in beyan ve savunmalarını yazılı olarak alan mahkeme duruşma açmadan kararını açıklamıştı. Mahkeme dosyadaki delil durumu ve savunma içeriklerine göre duruşma yapmaksızın Murat Övüç'e beraat kararı vermişti.

İTİRAZ ÜZERİNE YARGILAMA USULÜNE GEÇİLECEK

Avukat Simon Çekem karara itiraz hakkını kullanması üzerine mahkeme kapattığı dosyayı tekrar açarak normal yargılama usulüne geçileceğini bildirilmişti. O yargılama bugün Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

DURUŞMAYA KATILDI

Murat Övüç ve Simon Çeker duruşmaya katılım sağladı. Övüç savunmasında, "Video izlendiğinde benim Ermeni kardeşlerime hakaret etmediğim anlaşılacaktır. Sözlerim Kim Kardashian isimli yıldıza yöneliktir. Bu şahıs Osmanlı'ya ve köklerimize hakaret etmiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum."dedi.

İKİNCİ KEZ BERAAT

Duruşma savcılı mütalaada bulundu. Savcı, Murat Övüç'ün "Siz Ermeniler pisliksiz" şeklinde sarfettiği ve halkın bir kesimini aşağılama suçunu işlediği anlaşıldığı gerekçesiyle 1 yıl 5 hapis cezası talebinde bulundu. Mahkeme, kararını verdi. Övüç, ikinci kez beraat edildi.

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Murat Övüç’ün o davasıyla ilgili flaş karar!
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