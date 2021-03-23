Popstar Ajdar'ın istekleri dünya starı Jennifer Lopez'i bile geride bıraktı! İstediği konser ücreti dudak uçuklattı!

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programına katılmak için 1 milyon euro isteyen Popstar Ajdar, bu kez konser ücreti ile dudak uçuklattı.
Çılgın şarkılara imza atan fenomen isim, sahneye çıkmak için 5 milyon Euro ve akla hayale sığmayacak birçok şey istedi. Ajdar'ın istekleri dünya starı Jennifer Lopez'i bile geride bıraktı.
Adını ilk olarak 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışması ile duyuran Ajdar, o günden bu yana sansasyonel açıklamaları ve çılgın şarkıları ile Türkiye'nin en renkli isimlerinden biri olarak magazin gündeminde yer alıyor.
5 MİLYON EURO, 200 KİŞİLİK KORUMA VE DAHASI
Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın Youtube'da yayınlanan programına katılmak için 1 milyon euro talep eden Ajdar, bu kez kendisine bir festivalde sahneye çıkması için teklif götüren kişilere isteklerini sıraladı.
Erbil'de sahne alması için teklif gelen fenomen isim, 5 milyon Euro, bir otelin tüm odaları, 200 kişilik koruma, 25 otomobil talep etti.