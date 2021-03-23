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Giriş Tarihi: 23.3.2021 10:54 Son Güncelleme: 23.3.2021 10:54

'ın istekleri dünya starı Jennifer Lopez'i bile geride bıraktı! İstediği konser ücreti !

Popstar Ajdar'ın istekleri dünya starı Jennifer Lopez'i bile geride bıraktı! İstediği konser ücreti dudak uçuklattı!

Yaptığı, söylediği her şeyle magazin gündeminde sık sık yer alan , yine gündem olmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde 'ın programına katılmak için 1 milyon Euro isteyen Popstar Ajdar, bu kez konser ücreti ile . İlginç şarkılara imza atan Ajdar, sahneye çıkmak için 5 milyon Euro ve akla hayale sığmayacak birçok şey istedi. Ajdar'ın istekleri dünya starı Jennifer Lopez'i bile geri bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programına katılmak için 1 milyon euro isteyen Popstar Ajdar, bu kez konser ücreti ile dudak uçuklattı.

Çılgın şarkılara imza atan fenomen isim, sahneye çıkmak için 5 milyon Euro ve akla hayale sığmayacak birçok şey istedi. Ajdar'ın istekleri dünya starı Jennifer Lopez'i bile geride bıraktı.

Adını ilk olarak 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışması ile duyuran Ajdar, o günden bu yana sansasyonel açıklamaları ve çılgın şarkıları ile Türkiye'nin en renkli isimlerinden biri olarak magazin gündeminde yer alıyor.

5 MİLYON EURO, 200 KİŞİLİK KORUMA VE DAHASI

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın Youtube'da yayınlanan programına katılmak için 1 milyon euro talep eden Ajdar, bu kez kendisine bir festivalde sahneye çıkması için teklif götüren kişilere isteklerini sıraladı.

Erbil'de sahne alması için teklif gelen fenomen isim, 5 milyon Euro, bir otelin tüm odaları, 200 kişilik koruma, 25 otomobil talep etti.

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Popstar Ajdar'ın istekleri dünya starı Jennifer Lopez'i bile geride bıraktı! İstediği konser ücreti dudak uçuklattı!
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