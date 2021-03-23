Salda Gölü’nde moda şov

Mars'taki Jezero Krateri'yle benzerliği NASA tarafından dünyaya duyurulan Salda Gölü, moda ile uluslararası gündem olmaya devam edecek. Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesi, Salda Gölü'nde gerçekleştirilecek. Su kaynaklarının korunmasına da dikkat çekmek amacıyla alışılagelmişin dışında bir projeye imza atacak olan defile görüntüleri, 50 ülkede gösterime girecek. Defilede Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Şevval Şahin, Deren Talu ve Buse İskenderoğlu'nun da aralarında olduğu 50 manken görev alacak. Geçtiğimiz Ağustos'ta Doğubayazıt'ta gerçekleştirdikleri defile ile ses getirdiklerini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Türkiye'nin moda ve turizm potansiyelini dünyaya duyurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.