Ünlü oyuncu Yüsra Geyik’ten gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Arka Sokaklar dizisiyle adına duyuran genç oyuncu Yüsra Geyik, koronavirüse yakalandı. Yüsra Geyik, yüksek ateş şikayeti nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı. 30 yaşındaki oyuncunun testi pozitif çıktı. Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Genç oyuncu Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı.
Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Oyuncu Yüsra Geyik, yüksek ateş şikayeti nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı.
30 yaşındaki oyuncunun testi pozitif çıktı.
Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Son Dakika Magazin Haberleri: Arka Sokaklar’ın genç oyuncusu Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu…