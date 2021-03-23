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Giriş Tarihi: 23.3.2021 16:34 Son Güncelleme: 23.3.2021 16:45

Magazin Haberleri: ’ın genç oyuncusu koronavirüse yakalandı!

DHA
Son Dakika Magazin Haberleri: Arka Sokaklar’ın genç oyuncusu Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu…

Ünlü oyuncu ’ten gelen haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. dizisiyle adına duyuran genç oyuncu Yüsra Geyik, koronavirüse yakalandı. Yüsra Geyik, şikayeti nedeniyle testi yaptırdı. 30 yaşındaki oyuncunun testi çıktı. Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Genç oyuncu Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı.

Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oyuncu Yüsra Geyik, yüksek ateş şikayeti nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı.

30 yaşındaki oyuncunun testi pozitif çıktı.

Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Son Dakika Magazin Haberleri: Arka Sokaklar’ın genç oyuncusu Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu…
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