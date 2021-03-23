‘Tipi’nin kick boks tutkusu

ATV'DE salı akşamları yayınlanan reyting rekortmeni 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde canlandırdığı 'Tipi' karakteri ile fenomen olan ünlü oyuncu Savaş Özdemir, çekimlerden arta kalan tüm zamanını spor salonunda geçiriyor. 36 yıldır sporla ilgilenen oyuncu, karatede dünya ve Avrupa şampiyonu olan İlhami Tunç'tan vücut geliştirme, fitnees, kick boks dersleri alıyor. Ünlü oyuncu, "Hocam gerçek bir spor adamı" diyerek Tunç'a şu sözlerle teşekkür etti: "Bana ve tüm öğrencilerine sporun sadece vakit ayrılması gereken bir hobi olmadığını gösterdi. İnsanın hem beden, hem de ruh sağlığı için günlük rutininin mecburiyeti olduğunu öğretti. Kendisine çok teşekkür ederim."