Yeşilçam’ın yıldızı Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'la ilgili en çok o merak edildi! Gurur'dan çarpıcı açıklamalar!

Sizi herkes Oya Aydoğan'ın oğlu olarak tanıdı. Siz kendinizi nasıl tanımlarsınız? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

-Her zaman iyi niyetli ve iyi bir insan olmayı hedefleyen, insanlara zarar vermeden elimden geldiğince etrafımdaki kişilere faydalı olmaya özen gösteren biri olarak yetiştirmeye çalıştım kendimi. Annesi ile mükemmel bir ilişkisi olan, sevgi dolu ve eğlenceli bir çocukluk geçirdim diyebilirim.